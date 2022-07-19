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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅批蔣萬安未監督台電　再不做事「政策全變海市蜃樓」

▲▼台北市議員王世堅堵訪 丁怡銘如果真的嗆立法院 就是「罪加一等」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市北投區、松山區等處日前停電，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，松湖、玉成變電所延宕十多年未解，北市府、中央與台電別互踢皮球，對此民進黨台北市議員王世堅在節目《突發琪想》中指出，蔣萬安身為立委理應監督台電，現在面對變電所議題卻是雙手一攤。若不把正事做好，蔣萬安現在提出的任何政策或市政願景將成海市蜃樓，無法取信於市民。

蔣萬安日前表示，台北市近2年似乎變成「停電常客」，特別對於商圈夜市來說，好不容易等到疫後復甦、重新張開雙臂迎接來客，卻又常被跳電攪局，再多的復甦補助及措施，無電可做生意也是枉然。他指出，停電、限電問題迫在眉睫，因為用電吃緊，台電必須及時調度因應，但長年電網韌性不足的問題，使得調度上變得更加困難。

蔣萬安呼籲，北市府、中央與台電別再互踢皮球，松湖與玉成變電所延宕10多年未解，遠水已救不了近火，這中間不知還要經歷多少次停電，最後受苦的還是台北市民。救急救窮必須雙管齊下，中央、地方少一點算計、多一點解決問題的誠意，才是市民之福。

對此，王世堅質疑，蔣萬安身為立法委員，台電理應歸他管。如果蔣萬安認為有疏忽、做太慢，為何當時沒有監督台電？台電推托說地方阻撓，但難道地方阻撓，就不設變電所了嗎？

王世堅認為，問題癥結點在於台電是否有與地方溝通並化解敵意，蔣萬安顯然有很多事情可以在國會辦到，現在卻雙手一攤。據了解，蔣萬安從未替松湖變電所說過任何一句話，或辦任何一場協調會，甚至參與任何一場會勘。

王世堅提醒，蔣萬安把正事做好，自然獲得民眾支持，在這個基礎上，才能提出政策願景，否則現在提出所有政策，都是空的、海市蜃樓，更無法獲得市民信任。

▼王世堅批蔣萬安從沒為松湖變電所說過任何一句話。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

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