　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

枋寮「藍皮意象館」開幕　開出暑假藍皮解憂號觀光列車特色行程

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「藍皮意象館」19日正式開幕。(圖／記者陳崑福翻攝，下同)

記者陳崑福／屏東報導

雄獅旅遊歷時半年、耗資逾2千萬，於枋寮打造全新「藍皮意象館」，今（19）日正式開幕，未來將以區域樞紐為概念，提供屏東往返恆春、墾丁等地區的旅遊接駁服務，讓旅客更便利、舒適暢遊國境之南。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今日的「藍皮意象館」開幕記者會，邀請屏東縣長潘孟安、雄獅旅遊董事長王文傑、交通部臺灣鐵路管理局副局長朱來順等人，一同進行揭牌儀式，並參觀館內設施，主要設計概念就是藍皮解憂號觀光列車，在藍皮意象館就彷彿是待在了列車的車廂中。

潘縣長表示，藍皮解憂號列車是在2019年開始啟用，它不僅只是一個交通的載具，更有導讀的功能，像是移動的圖書館，停靠了枋山、枋野到台東之後再回程，帶動鐵道經濟，而「藍皮意象館」可以讓搭乘藍皮解憂號觀光列車旅客，在登車前有一個的休憩等待空間，也歡迎佳冬、枋寮等農漁會可以到此地做農產品的展示，以推廣屏東在地的優質特產。

臺鐵局副局長朱來順說，藍皮解憂號觀光列車自去年10月23日首航以來，直至今年6月底已經吸引逾3萬3千人次搭乘，不但是鐵道觀光明星商品，也是國旅市場最熱門旅遊產品，更是屏東縣最具代表旅遊路線，旅遊人潮的湧入亦活絡枋寮鄉經濟發展。為讓到訪旅客在搭乘之前就能感受藍皮解憂號魅力，雄獅旅遊特別於枋寮車站旁F3藝術特區，向臺鐵局承租79坪空間，斥資2千1百多萬元，歷時半年打造藍皮夢幻基地「藍皮意象館」，並於今日盛大舉辦開幕活動。

雄獅旅遊指出，「藍皮意象館」是藍皮解憂號觀光列車的起點，從旅客進門的那一刻，就開啟了整趟藍皮遊程體驗。同時，「藍皮意象館」以Regional Hub概念，運用雄獅旅遊體驗優勢，以半遊程、半接駁方式停靠墾丁福容、凱撒、福華、夏都及恆春商圈，未來也預計與這些業者有更進一步的合作，有效解決旅客前往恆春、墾丁的交通痛點；因應藍皮意象館開幕，雄獅規劃從枋寮前往屏東縣各社區及景點活動，包含新龍社區龍膽石斑體驗、港口社區茶園巡禮、五溝水社區聚落導覽、屏菸基地大武山沉浸劇場體驗等遊程，提供旅客更多的深度旅遊選擇，並持續推廣在地創生、減碳移動及在地體驗。

慶祝藍皮意象館開幕，旅客凡於7月20日至31日加入「藍皮解憂號vs藍皮意象館」臉書粉絲專頁，或是追蹤Instagram帳號「breezy_blue_train」，並在藍皮意象館內拍照打卡（需設定公開貼文），即可免費獲得特製迎賓飲料「解憂波波」一杯。另自即日至7月31日購買藍皮解憂號周邊，以及breezy cafe飲品、甜點系列商品，任選二件還可享9折，雄獅嚴選線上購物同享優惠。

另藍皮解憂號觀光列車同步推出暑假特色行程，搭配原民會過去輔導的部落遊程，去程特別停靠加祿、大武、太麻里三大特色車站，加祿站號稱為「最大的小站」，可購買富有吉祥意思的「加祿東海」紀念車票；大武站有秘境車站之稱，建築有別於一般車站，就像是一棟樓中樓別墅；太麻里站前面的日昇大道，是非常知名的網美拍照打卡熱點。回程則會停靠金崙、枋山站，於金崙站將安排當地原民部落走讀，沿途造訪金崙海灘、排灣族聖若望天主堂及金崙市集；枋山站是臺鐵系統最南端的車站，有機會可以在此觀賞絕佳夕陽美景。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
快訊／18縣市大雨特報！　午後雷雨全面開炸　
快訊／雞蛋缺翻了「每天少100萬顆」　明起批發價漲2元
快訊／男女躲查緝墜7樓！　女成肉墊慘遭壓死
快訊／彰化吊車吊掛物5樓墜落　砸中堆高機駕駛命危
吳宗憲準備當阿公！　女兒懷孕了
騎車免戴口罩！　2點風向一面倒「誰敢不戴」
快訊／國家警報響了！　大雷雨警戒範圍出爐
即起戶外散步、工作都免戴口罩！　8月可能再繼續放寬
25天內二度確診症狀更嚴重！　本月已639人通報「重複感染」
台南老店阿江鱔魚無預警休業！　鄰居曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

因應大陸禁輸入衝擊 　台南市政府積極爭取石斑漁民權益

枋寮「藍皮意象館」開幕　開出暑假藍皮解憂號觀光列車特色行程

解決泌尿問題　台大雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」

強化太陽能光電設備災情搶救演練　南消確保人命安全

颱風期將至　竹市防災提前整備「全市地下道檢視」

新竹市立棒球場周五迎首戰　周邊美食地圖讓人口水直流

南瓜料理美食誘惑人　挑選撇步看這裡

「共創」在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

台南市長民調公布　黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

因應大陸禁輸入衝擊 　台南市政府積極爭取石斑漁民權益

枋寮「藍皮意象館」開幕　開出暑假藍皮解憂號觀光列車特色行程

解決泌尿問題　台大雲林分院「婦女泌尿及骨盆重建中心」

強化太陽能光電設備災情搶救演練　南消確保人命安全

颱風期將至　竹市防災提前整備「全市地下道檢視」

新竹市立棒球場周五迎首戰　周邊美食地圖讓人口水直流

南瓜料理美食誘惑人　挑選撇步看這裡

「共創」在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

王柏融一軍才待3天　卻因「特例2022」抹消登錄

安婕希日本返台「錯過班機＋手機沒電」　崩潰求助...好友1舉動超暖

賈永婕忙助疫情「舅舅搞鬼騙失智母財產」　救回2800萬：就差幾小時

一銀生育補助逾2000萬元！　一口氣調高產假到58天

爆漿又牽絲太犯規！高雄「視覺系」早午餐　芋泥、起司控一次滿足

土城王歷經「八年抗戰」整合運校段　將蓋4字頭住辦大樓

《律師禹英禑》甜蜜劇透曝光！姜泰伍眼神甜出汁　披外套飄曖昧情

快訊／午後雷雨全面開炸！18縣市「大雨特報」

基隆中山區訪視基層座談　林右昌傾聽里長心聲

「眼盲吉娃娃」生理時鐘超準！7點半上樓睡覺　還能分辨客廳房間

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

地方熱門新聞

林智堅強調　和鄭文燦相同重視新住民權益

球星張閔勛與龜山少棒選手　統領廣場同樂

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

串聯大溪、八德兩區　營盤橋改建工程動土

疑與父母吵架　16歲少女站2樓想不開

嘉義仁義潭水庫女子落水無生命跡象

婦人喘不過氣南警火速送醫

毒販變身24小時行動販賣機警破獲

石斑養殖漁民苦酒滿杯

台南市長選戰民調出爐黃偉哲領先

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

「挾山超海」藝術展三芝開展！22位藝術家共同展出

安平警青春專案結合「做16歲」活動

輔大醫院獲贈30台助行器！助病人行動　院長超感謝

更多熱門

相關新聞

擬解除禁團令！業者備百支商品等上架

擬解除禁團令！業者備百支商品等上架

交通部昨（18日）鬆口已研擬解除禁團令，另也針對出入境開放提出「先開放國外旅客入境再開放國人出國」及「同步開放出入境觀光」兩方案供指揮中心參考。對此，苦了兩年多的旅行業者早已蓄勢待發，準備好百支商品，一開放就能上架銷售，更有業者光賣機票單日營收就已破千萬元。

快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常會席次

快訊／賴清德2024總統敲門磚　親賴人馬搶下中常會席次

朱立倫南下替謝福弘打氣　鍾東錦競總動工打對台

朱立倫南下替謝福弘打氣　鍾東錦競總動工打對台

黨職改選明登場！　賴清德人馬揮軍中常會搶2024先機

黨職改選明登場！　賴清德人馬揮軍中常會搶2024先機

屏東縣防疫總動員　力拚連6年登革熱+0

屏東縣防疫總動員　力拚連6年登革熱+0

關鍵字：

雄獅旅遊藍皮意象館縣長潘孟安董事長王文傑

讀者迴響

熱門新聞

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

16人「戀愛天體營」裸身多人運動

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

獨／李鴻淵沒殺他真相曝！8年前做證僅說6個字逃死

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

獨／台鐵員工獨攀馬崙山　失聯6天「跑山獸」尋獲遺體

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

燒烤店老闆99％撞臉張國榮！「1細節都一模一樣」

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面