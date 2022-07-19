枋寮「藍皮意象館」開幕　開出暑假藍皮解憂號觀光列車特色行程

▲「藍皮意象館」19日正式開幕。(圖／記者陳崑福翻攝，下同)

記者陳崑福／屏東報導

雄獅旅遊歷時半年、耗資逾2千萬，於枋寮打造全新「藍皮意象館」，今（19）日正式開幕，未來將以區域樞紐為概念，提供屏東往返恆春、墾丁等地區的旅遊接駁服務，讓旅客更便利、舒適暢遊國境之南。

今日的「藍皮意象館」開幕記者會，邀請屏東縣長潘孟安、雄獅旅遊董事長王文傑、交通部臺灣鐵路管理局副局長朱來順等人，一同進行揭牌儀式，並參觀館內設施，主要設計概念就是藍皮解憂號觀光列車，在藍皮意象館就彷彿是待在了列車的車廂中。

潘縣長表示，藍皮解憂號列車是在2019年開始啟用，它不僅只是一個交通的載具，更有導讀的功能，像是移動的圖書館，停靠了枋山、枋野到台東之後再回程，帶動鐵道經濟，而「藍皮意象館」可以讓搭乘藍皮解憂號觀光列車旅客，在登車前有一個的休憩等待空間，也歡迎佳冬、枋寮等農漁會可以到此地做農產品的展示，以推廣屏東在地的優質特產。

臺鐵局副局長朱來順說，藍皮解憂號觀光列車自去年10月23日首航以來，直至今年6月底已經吸引逾3萬3千人次搭乘，不但是鐵道觀光明星商品，也是國旅市場最熱門旅遊產品，更是屏東縣最具代表旅遊路線，旅遊人潮的湧入亦活絡枋寮鄉經濟發展。為讓到訪旅客在搭乘之前就能感受藍皮解憂號魅力，雄獅旅遊特別於枋寮車站旁F3藝術特區，向臺鐵局承租79坪空間，斥資2千1百多萬元，歷時半年打造藍皮夢幻基地「藍皮意象館」，並於今日盛大舉辦開幕活動。

雄獅旅遊指出，「藍皮意象館」是藍皮解憂號觀光列車的起點，從旅客進門的那一刻，就開啟了整趟藍皮遊程體驗。同時，「藍皮意象館」以Regional Hub概念，運用雄獅旅遊體驗優勢，以半遊程、半接駁方式停靠墾丁福容、凱撒、福華、夏都及恆春商圈，未來也預計與這些業者有更進一步的合作，有效解決旅客前往恆春、墾丁的交通痛點；因應藍皮意象館開幕，雄獅規劃從枋寮前往屏東縣各社區及景點活動，包含新龍社區龍膽石斑體驗、港口社區茶園巡禮、五溝水社區聚落導覽、屏菸基地大武山沉浸劇場體驗等遊程，提供旅客更多的深度旅遊選擇，並持續推廣在地創生、減碳移動及在地體驗。

慶祝藍皮意象館開幕，旅客凡於7月20日至31日加入「藍皮解憂號vs藍皮意象館」臉書粉絲專頁，或是追蹤Instagram帳號「breezy_blue_train」，並在藍皮意象館內拍照打卡（需設定公開貼文），即可免費獲得特製迎賓飲料「解憂波波」一杯。另自即日至7月31日購買藍皮解憂號周邊，以及breezy cafe飲品、甜點系列商品，任選二件還可享9折，雄獅嚴選線上購物同享優惠。

另藍皮解憂號觀光列車同步推出暑假特色行程，搭配原民會過去輔導的部落遊程，去程特別停靠加祿、大武、太麻里三大特色車站，加祿站號稱為「最大的小站」，可購買富有吉祥意思的「加祿東海」紀念車票；大武站有秘境車站之稱，建築有別於一般車站，就像是一棟樓中樓別墅；太麻里站前面的日昇大道，是非常知名的網美拍照打卡熱點。回程則會停靠金崙、枋山站，於金崙站將安排當地原民部落走讀，沿途造訪金崙海灘、排灣族聖若望天主堂及金崙市集；枋山站是臺鐵系統最南端的車站，有機會可以在此觀賞絕佳夕陽美景。