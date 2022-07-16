屏東縣防疫誓師總動員　力拚連6年登革熱+0

▲東縣政府16日上午於復興公園舉行防治登革熱誓師大會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

南臺灣正值高溫多雨的季節，有利於病媒蚊繁殖，為展現防範「登革熱」決心，屏東縣政府今(16)日上午於復興公園舉行防治登革熱誓師大會，由縣長潘孟安率縣府團隊，結合33鄉鎮市公所及環保志工，動員約1400人啟動登革熱防治宣誓，力拚縣內連續6年無本土病例紀錄。

這次誓師宣言為「清除孳生源 防疫總動員」，活動現場由縣長潘孟安、行政院環保署督察大隊大隊長葉迺群、市公所主任秘書許淑娟、環保局局長顏幸苑、衛生局長施丞貴等人帶領共同宣誓後，分成6隊清掃復興公園周邊道路及屏東市各里居家環境，潘縣長親自示巡查路旁盆器可能滋生病媒蚊的地方，展現滅蚊決心。

潘孟安表示，近年來，民眾對於登革熱防疫觀念已大幅提升，五多年來屏東保持0例本土登革熱，雖然優異績效固然值得嘉許，但民眾仍應該保持防疫警覺切莫鬆懈，提醒社區鄉親一起動員，主動隨時巡檢清理住家內外角落的積水容器，確實遵循登革熱防治「巡、倒、清、刷」四大要領，避免孳生病媒蚊，以降低個人、家庭及社區感染的風險，希望全民攜手努力，營造出良好的居住環境，讓屏東縣免受登革熱疫情威脅。

環保局表示，屏東夏天午後雷陣雨頻繁，雨後容易產生容器積水現象，正是登革熱病媒蚊孳生的好發時機，且鄰近國家亦傳出登革熱疫情爆發，而隨著國境管制的鬆綁，縣府不敢大意，藉由「登革熱防治誓師大會」與民眾一起動員，以「清潔整頓為主，化學防治為輔」為原則，徹底落實孳生源清除，不讓病媒蚊蟲孳生，繼續維持五年來屏東縣登革熱無本土病例的優良成績，力拚第6年「+0」。