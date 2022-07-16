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幕後／黨職改選明登場！　賴清德人馬揮軍中常會搶2024先機

▲▼左起屏東縣長潘孟安、副總統賴清德、立委林俊憲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲左起屏東縣長潘孟安、副總統賴清德、立委林俊憲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨全國黨代表大會將在週日（17日）登場，除了為縣市長選戰造勢外，也將進行黨內權力核心的中常委、中評委改選，各派系為搶佔2024總統及立委選舉提名先機，無不磨刀霍霍、積極固票。其中最重要的觀察指標包括，擁有3席中常委實力的新潮流，「賴系」立委林俊憲、屏東縣長潘孟安都爭取進入常會，至少搶進1席；中評會方面，新系立委賴瑞隆、英系立委管碧玲爭取主委，黨內關注「關鍵少數」正國會的動向，但目前尚未拍板定案。

依照民進黨黨內選舉規定，將由597名全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委中選出10席中常委，考驗各派系固票實力。根據候選人登記狀況，應選30席中執委共有35人登記，其中最大派系新潮流目標維持3席中常委，目前規劃北中南各一席，不過「南流」爭取讓親近副總統賴清德的林俊憲、潘孟安都進入中常會，仍待最後協調。

派系人士表示，目前民進黨中常會派系分布狀況，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席，依照過去經驗，各派系都會互相協調、合作配票，估計今年各派系席次變動應不大。

根據民進黨公布的中執委登記名單，包括：新潮流系統的屏東縣長潘孟安、立委林俊憲、黃世杰、台北市議員許淑華、梁文傑、桃園市議員呂林小鳳、台中市議員陳世凱、高雄市議員邱俊憲、簡煥宗、高閔琳等10人；蘇系的立委蘇巧慧、新北市議員彭成龍，柯建銘系統的新竹市議員鄭美娟等3人；綠色友誼連線的立委何志偉、中執委林益邦，以及民主活水的立委洪申翰辦公室顧問許菡芸等3人。

此外，還有英系的中常委黃承國、立委蘇治芬、蔡易餘、新北市議員彭佳芸、台中市議員陳淑華、中執委郭再欽、台北市黨代表莊雅芬、台北市黨部評委黃明璇等8人；正國會的基隆市長林右昌、中常委陳茂松、立委陳亭妃、台北市議員陳怡君、新北市議員陳啟能、台灣智庫策略長王義川、基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯等7人；湧言會的立委王定宇、趙天麟、新竹市議員李妍慧、前全代紀桂珠等4人。

至於中評委方面，共有15人登記、應選11人，登記名單包括：新潮流系統的立委賴瑞隆、林宜瑾、新北市議員陳文治、桃園市長辦公室主任陳坤榮；綠色友誼連線推出的陳明虹、王博程；蘇系前立委呂孫綾；英系的立委管碧玲、台北市議員洪健益、台南市議員李偉智、周志賢；正國會的卑南鄉長許文獻、林寶興、台中市前議員張雅旻；湧言會的高雄市議員黃文益。

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