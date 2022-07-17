互別「苗」頭！朱立倫替黨提名謝福弘打氣　鍾東錦競總動工打對台

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

國民黨苗栗縣長參選人確定由前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘披掛出征，競選團隊也已經正式進駐苗栗縣黨部，國民黨主席朱立倫今日（17）上午也親自到苗栗黨部為謝福弘加油打氣，手牽著手帶領競選團隊與現場支持者，入境隨俗以客語高喊「凍蒜」，支持黨員擠爆會場，揮舞著手中藍旗，為即將開始的選舉摩拳擦掌、振奮士氣。

▲國民黨苗栗縣長參選人正式提名謝福弘，今日朱立倫南下替他加油打氣。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

國民黨苗栗縣長參選人其實波折不斷，原任國民黨苗栗縣黨部主委的苗栗縣議會議長鍾東錦，因為執意參選苗栗縣長而屢與黨中央意見拉扯，經過多次派員協調仍破局，鍾東錦還曾揚言不惜脫黨也要選到底，國民黨為了全力為已提名的謝福弘輔選，決定撤換鍾東錦苗栗黨部主委身分，今日朱立倫也親自南下佈達將接替上任的苗栗前縣長劉政鴻，期盼能齊力為謝福弘輔選並贏得勝利。

朱立倫今日到苗栗縣國民黨黨部進行人事調動的交接，同時再次強調已多次明確表達對鍾東錦議長任內的感謝，但黨紀與黨章的規範不是個人之力可以影響，不僅苗栗、全國各地區都須遵照黨的規定進行候選人的選拔與提名，也曾經拜託他繼續領導議會，但鍾議長心中可能有不平、仍選擇跳出來參選，國民黨中央也只好做出如此決定。

▼ 朱立倫親自到苗栗佈達人事新布局，苗栗前縣長劉政鴻接下國民黨苗栗黨部主委。（圖／記者蔡文淵翻攝）



而另一方面，鍾東錦不但在被撤換後，在黨部對面立即掛上一幅比謝福鴻更大幅的競選布條互別苗頭，也選在今日於頭份進行競選總部動工典禮，同樣帶領支持者與團隊用客語高喊「凍蒜」，現場多位議員與民代也出席表達力挺，正式宣告不顧黨中央意見而參選到底的決心，鍾東錦表示，「我想大家也看的到，有很多人是臨時的，而我已經準備了2年。」

▲▼ 執意參選的鍾東錦，競選總部今天也於頭份動工。（圖／記者蔡文淵翻攝）