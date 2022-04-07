防汛提前整備　竹市啟動清淤、下水道、GIS控管三計畫

▲新竹市自2月起，就提前啟動防汛準備工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應梅雨季及颱風即將到來，為汛期提早做好準備，新竹市長林智堅宣布，市府成功爭取中央核定約5千萬元進行排水改善工程，降低汛期致災風險，市府不僅於2月就提前巡檢水門、抽水站等設施，更啟動三大防汛治水計畫：加強淹水熱點清淤維護，新建雨水下水道系統，更開發雨水下水道GIS圖資系統，以數據化系統更有效管理下水道清潔維護工作，保障市民生命財產安全。

林智堅表示，因應汛期防範未然，市府自2月起，就提前啟動防汛準備工作，責成各單位超前部署，加強巡查、徹底落實清淤工作、強化易淹水區域的防汛整備工作，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩。

工務處長葉時青指出，排水護岸、地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組等設施汛期前巡檢工作都已完成，以確保各設施能正常運作。人口稠密區域之排水道更已將幹道雜物、雜草、淤積土石清除，有效清理排洪斷面，降低汛期致災風險。

工務處指出，市府執行三大區域排水防汛治水計畫包括：第一，加強積淹水熱點區域清淤及維護，截至今年3月，清淤已完成11處，長度共計為8,046公尺，下水道及側溝清理共計17處，長度約1,900公尺，邀請在地里長協助確認淹水點及監工，確保清淤作業徹底落實，預計4月底前全數完成。

第二，新建雨水下水道系統，目前已完成全市七成雨水下水道工程，包括已完成竹蓮街南大路口、護城河學府路後方雨水下水道改善工程，將持續針對竹光路、天府路、聯興路口雨水下水道辦理相關改善工程，未來依雨水下水道重新檢討規劃，並持續爭取中央單位經費建置完整排水系統。

第三，持續建置雨水下水道GIS圖資系統，以數據化系統有效控管下水道內部狀況，即時掌握下水道阻塞情形，去（110）年於系統內新增建置清淤管理，以系統性結合年度清淤工程，落實下水道清潔維護工作。