竹市公共化幼兒園開放第二次招生　13所學校再釋名額

▲今年8月起就讀公幼學費每月再降低，每月最低僅1000元。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為減輕家長育兒負擔，積極增設公幼及非營利幼兒園，也落實「0-6歲國家一起養」政策，今年8月起就讀公幼學費每月再降低，每月最低僅1000元！今年5月開放招生後，家長熱烈報名，13所公幼及非營利幼兒園如今也再釋出名額，可招收3-5歲幼兒，共約150人左右，且不限戶籍或學區，提醒家長們要報要快！

新竹市代理市長陳章賢指出，新竹市公幼及非營利幼兒園至今年共已增設8園、58班，計1,698個名額，今年也新增6班共130個招生名額，113學年還有新竹幼兒園與新竹附幼之新建增班，屆時總招生名額將達1,896名。

教育處指出，開放第二次招生的學校為北門附幼、茄苳附幼、南隘附幼、東門附幼、內湖附幼、頂埔附幼、虎林附幼、港南附幼、東園附幼、舊社附幼、清華附小幼兒園校本部、新竹市立新竹幼兒園、建華非營利幼兒園。續招由幼兒園個別辦理，如欲報名或想知道更多資訊，請電洽各園（招生網站：https://kids.hc.edu.tw/ischool/publish_page/170/ ）。

教育處長賴榮光表示，市府配合行政院「0-6歲國家一起養」政策，今年8月起就讀公共化幼兒園，每月學費再降低，就讀公幼第一胎幼兒之家長每月只要繳1,000元，第二胎以上免繳費；非營利幼兒園則是第一胎每月繳2,000元，第2胎1,000元，第三胎以上免繳費。

教育處指出，新竹市政府投入逾4.6億元興建幼兒園校舍，包含已完工啟用的茄苳國小附幼、三民國小附幼、高峰非營利幼兒園、關埔非營利幼兒園及華德福非營利幼兒園，另有新竹市立幼兒園及新竹過小附設幼兒園新建中。同時也積極改善國小附幼教學環境，並興建獨立廚房，提供家長更多優質平價的幼兒學習環境。

教育處表示，除致力升級硬體設備外，公共化幼兒園的課程規劃多元豐富學習區、藝術美感深耕、英語融入、沉浸式閩南語、在地文化融入等，培養幼兒發現並解決問題及自主學習的能力。