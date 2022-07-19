快訊／北市府曝蔡炳坤病況好轉　「希望大家繼續為他祝福」

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長蔡炳坤日前餐敘時身體不適，到院檢查右側大腦大片出血合併中線偏移，緊急手術後目前在加護病房觀察。而蔡炳坤副市長辦公室19日發文表示，蔡炳坤的病況正持續進步中，「希望大家繼續為他祝福，早日康復回到他熱愛的市政工作。」

蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲餐敘時突倒下，針對蔡炳坤病況，台北市立聯合醫院仁愛院區12日上午指出，蔡炳坤到院後，緊急進行開顱手術清除血塊及腦室引流並植入腦壓監測器，手術時間大約1個半小時，術後入住加護病房觀察治療，未來一週是關鍵觀察期。

對於病況，蔡炳坤臉書專頁19日分享，蔡炳坤的病況持續進步中，「十分感謝大家的加油與打氣！希望大家繼續為他祝福，早日康復回到他熱愛的市政工作。」

蔡炳坤辦公室也曝光他病倒前的行程記錄：

晴空無雲的夏日的夜晚特別適合看星星，視野寬闊無光害的貓空指南風景區不僅是北市的宗教聖地，更是觀星的絕佳地點。繼去年9月的「夜觀星―尋找貓空最亮的那顆星」活動好評不斷，今年的「走靜貓空—2022夜觀星」正式起跑，坤爸 與熱情的大小朋友爬上指南風景區觀賞夏夜星空，並品味貓空獨有的茶文化。

接續春天的「臺北貓空茶會」，我們市府團隊攜手市立天文館、指南宮、三越旅行社及木柵青農，連續兩週末舉辦4場「2022夜觀星」的活動，從下午開始一直到晚間，坤爸先由導覽人員引領探訪指南風景區，再與貓空青農面對面，邊享用茶味甜點和冷泡茶，邊聊製茶產業的過去與未來。等到日沉星移，則由天文館的專業老師帶著大家操作星盤、體驗天文望遠鏡觀星的樂趣。不僅如此，活動更邀請臺北市南海發展中心的身障院生及家長免費參加，鼓勵他們一起到戶外走走，讓整個觀星更有意義。

三貓計畫（動物園貓熊、貓纜、貓空）是坤爸推行臺北無圍牆博物5+3之外的另一個重點區塊，在這裡四季皆有精彩活動之旅遊勝地，加上市府近年重修完成的「千階竹柏參道」更重現了百年前的參道風光，成為臺北親山旅遊新亮點。所以，指南風景區從白天到夜晚各有風情，在炎炎夏日大家不妨走出冷氣房，乘坐貓纜上山聽聽蟬鳴鳥叫、享用午茶消暑，晚上與朗朗星空對話，感受臺北山林的別樣趣味。