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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議會本屆最後一次施政報告　新黨遞卡片為副市長蔡炳坤祈福

▲新黨台北市議員潘懷宗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員潘懷宗代表新黨送上祝福卡片，為副市長蔡炳坤祈福。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲14日赴台北市議會，進行任內最後一次的施政報告，除了北市議員王世堅送上一張「往台東的單程車票」，新黨總召潘懷宗也代表黨團送上祝福卡片，替因中風在醫院救治而無法到場的副市長蔡炳坤祈福。

「王牌柯黑」北市議員王世堅與柯文哲的互動一直是大家熱議的話題，過去曾被網友戲稱是「相愛相殺」的關係，質詢時送給柯文哲的「禮物」更是五花八門。不過，這次由於是柯文哲最後一次進行施政報告，王世堅想起他過去曾說連任不成功就要到台東當醫生，所以特別送上1張今年12月25日的「台北往台東的單程車票」。雖然諷刺意味濃厚，不過在許多網民眼中卻被視為「滿滿的愛意」。

除此之外，新黨總召潘懷宗也代表黨團送上祝福卡片，替在醫院救治而無法到場的副市長蔡炳坤祈福。潘懷宗表示，「柯文哲市長說蔡副目前還要再觀察三天，看看他能不能慢慢醒過來」。

他說，根據媒體報導，有人說是因為柯市長帶高血壓的蔡炳坤去應酬喝酒才導致中風；但也有人說是因為李永得嗆蔡炳坤，使得他生氣才中風。「無論答案是什麼，我支持柯文哲市長說的，政治上最起碼的人性關懷要有」，所以特別準備卡片給予最大的祝福，希望奇蹟出現、早日康復。

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