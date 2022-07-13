蔡炳坤生命安全沒問題！柯文哲曝最新病況　等3天停麻醉「看神經損傷」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間出血性腦中風，緊急送醫開刀後轉至加護病房觀察。面對蔡炳坤目前的狀況，台北市長柯文哲表示，生命安全沒有問題，目前可用的鎮定劑、藥都用了，但還是要看3天，讓蔡炳坤慢慢醒過來，才能知道後遺症有多少。

▲台北市副市長蔡炳坤（左）11日下午陪同台北市長柯文哲前往弔唁前日本首相安倍晉三，同天晚間因中風送醫急救。（資料圖／記者屠惠剛攝）

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊13日上午出席環南市場環境整潔評比頒獎典禮，並且於會後受訪。針對蔡炳坤目前仍在住院，是否會影響黃珊珊請辭參選時間？柯文哲並未正面回應，提及自己12日晚間有去加護病房看蔡炳坤，最後想想算了，雖然自己很久沒當醫生，但還是很有自信，是重症醫學頂尖專家，「生命安全是沒有問題」。

柯文哲指出，醫療過程要交給醫療小組說明，但發現蔡炳坤可用的鎮定劑、保護腦袋的藥、低溫等都用上了，現在就等3天，讓蔡炳坤慢慢醒過來，才能知道對神經學的後遺症有多少，中風後腦部出血仍會有些受傷，他們已給最好的治療，「先生緣，主人福」，醫生可以做得都做了，該給的治療也都給了。

柯文哲強調，蔡炳坤是一個好人、認真做事的人，有時候都覺得對方別這麼龜毛，但蔡炳坤是老師出身，做事情很認真細心，就觀察3天、慢慢把麻醉劑停掉，再來判斷對神經學的損傷有多少，「不管是作為同事或好朋友，都希望他（蔡炳坤）能平安渡過。」

至於臉書粉專「只是堵藍」抹黑柯文哲帶蔡炳坤喝酒導致中風，柯文哲認為，還是要有最起碼的人性關懷、做人基本，「這些（抹黑）我都不想聽。」