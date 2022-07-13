蔡炳坤被攻擊「喝高檔威士忌」才中風　真相曝光！這一排全是核桃糕

▲台北市政府澄清側翼粉專抹黑。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間陪同台北市長柯文哲出席餐敘時，因出現中風症狀，緊急被送到醫院開刀治療，目前轉至加護病房觀察中，儘管生命安全沒有問題，但處於深度昏迷狀態。面對親綠側翼粉專12日發文暗指，蔡炳坤會中風是因為喝酒，台北市政府發言人陳智菡出面駁斥，強調柯文哲、蔡炳坤到場後幾乎沒時間用餐、飲酒。

台北市政府13日下午由台北市副市長黃珊珊召開重陽敬老金記者會，該場記者會結束後，換台北市政府發言人陳智菡上台說明台博館、空總爭議，只見一旁放滿大稻埕核桃糕，先說明台博館、空總等問題，接著提及側翼粉專抹黑一事。

陳智菡表示，有部分側翼粉專在蔡炳坤中風後，在網路上出現各式各樣抹黑、帶風向文章，甚至有人暗指蔡炳坤因為在晚宴上喝酒才導致中風；但根據現場隨行人員轉述，柯文哲、蔡炳坤到場後，就開始相繼進行致詞，而過不到10幾分鐘，蔡炳坤身體就出現狀況，所以兩人在現場幾乎沒有用餐、飲酒。

面對有側翼粉專以現場照片帶風向、聲稱晚宴的酒類很高級ㄧ事，陳智菡強調，該宴會為台中市議會主辦，北市府是應邀參加，且沒有提供任何酒類，而後排的紙袋則是伴手禮大稻埕核桃糕，並非洋酒禮盒。

▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）