　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡炳坤被攻擊「喝高檔威士忌」才中風　真相曝光！這一排全是核桃糕

▲▼台北市政府澄清側翼粉專抹黑。（圖／台北市政府提供）

▲台北市政府澄清側翼粉專抹黑。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間陪同台北市長柯文哲出席餐敘時，因出現中風症狀，緊急被送到醫院開刀治療，目前轉至加護病房觀察中，儘管生命安全沒有問題，但處於深度昏迷狀態。面對親綠側翼粉專12日發文暗指，蔡炳坤會中風是因為喝酒，台北市政府發言人陳智菡出面駁斥，強調柯文哲、蔡炳坤到場後幾乎沒時間用餐、飲酒。

台北市政府13日下午由台北市副市長黃珊珊召開重陽敬老金記者會，該場記者會結束後，換台北市政府發言人陳智菡上台說明台博館、空總爭議，只見一旁放滿大稻埕核桃糕，先說明台博館、空總等問題，接著提及側翼粉專抹黑一事。

陳智菡表示，有部分側翼粉專在蔡炳坤中風後，在網路上出現各式各樣抹黑、帶風向文章，甚至有人暗指蔡炳坤因為在晚宴上喝酒才導致中風；但根據現場隨行人員轉述，柯文哲、蔡炳坤到場後，就開始相繼進行致詞，而過不到10幾分鐘，蔡炳坤身體就出現狀況，所以兩人在現場幾乎沒有用餐、飲酒。

面對有側翼粉專以現場照片帶風向、聲稱晚宴的酒類很高級ㄧ事，陳智菡強調，該宴會為台中市議會主辦，北市府是應邀參加，且沒有提供任何酒類，而後排的紙袋則是伴手禮大稻埕核桃糕，並非洋酒禮盒。

▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市政府發言人陳智菡回應文化部長李永得。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤送給台中市議會的伴手禮大稻埕核桃糕。（圖／記者袁茵攝）

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
高雄27歲女護理師遭37秒緊盯！瓦斯男「伸頭狂看」回應了
騎小綿羊衝國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」身分曝！家屬揭闖入原因
兇版Angelababy「用胸部當杯架」影片僅3秒網瘋重看
陸網看《咒》嚇爛灌負評！　高英軒微博開懟：連晦氣都不是正版的
LIVE／今年最大「超級滿月」登場　最佳觀賞時刻現場直播
蔡炳坤被攻擊「喝高檔威士忌」才中風　真相曝光！
北市恐怖男隨機攻擊妙齡女　3小時後捷運站朝人吐口水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡炳坤被攻擊「喝高檔威士忌」才中風　真相曝光！這一排全是核桃糕

林佳龍參選新北市長組建新戰隊　何博文、李坤城出任競選發言人

爭取戰桃園失利　鄭寶清張掛「信賴」看板惹議

國台辦稱賴清德「謀獨」　林俊憲批「內宣過了頭」：講完不覺可悲？

淡水老街阿婆鐵蛋創辦人逝世　侯友宜：謝謝您不求回報的付出

新北台中比一比！他評林佳龍「假大空」　侯友宜「較實在」

快訊／投入選戰！陳時中明院會後請辭衛福部長　正式卸下防疫重任

台博館會議紀錄曝光！李永得稱「頭給柯文哲」　北市回嗆：別這麼野蠻

柯志恩居家隔離拋「反霸凌」政見　嗆邁：知道高雄問題多嚴重？

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

蔡炳坤被攻擊「喝高檔威士忌」才中風　真相曝光！這一排全是核桃糕

林佳龍參選新北市長組建新戰隊　何博文、李坤城出任競選發言人

爭取戰桃園失利　鄭寶清張掛「信賴」看板惹議

國台辦稱賴清德「謀獨」　林俊憲批「內宣過了頭」：講完不覺可悲？

淡水老街阿婆鐵蛋創辦人逝世　侯友宜：謝謝您不求回報的付出

新北台中比一比！他評林佳龍「假大空」　侯友宜「較實在」

快訊／投入選戰！陳時中明院會後請辭衛福部長　正式卸下防疫重任

台博館會議紀錄曝光！李永得稱「頭給柯文哲」　北市回嗆：別這麼野蠻

柯志恩居家隔離拋「反霸凌」政見　嗆邁：知道高雄問題多嚴重？

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

李永得再反擊北市府「轉移焦點」：企圖掩蓋白賊事實

天熱狂冒汗斑？醫推「抗屑洗髮精」治療也有效　這3體質易發病

鄭亦軒克服投球失憶最速155公里　詹子賢最懂他的苦

高雄27歲女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

賈靜雯「前後大開」性感霸氣外露！曾莞婷超長美腿鏡頭快塞不下

騎小綿羊衝國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」身分曝！家屬揭闖入原因

日網心測「選一朵花裝飾房間」！　秒看出隱藏黑暗面、真實個性

謝承均、朱軒洋童年都是他！「最強童星」葉泓毅工作滿檔升國中

台灣Outlet最強之爭　內行人一面倒推這間：錢包被打劫！揭秘「暑期攻略」

黏人自來貓「闖家碰瓷」強迫收編！　牠得逞轉正職「翻肚爽爽睡」

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

復航空難唯一倖存空姐　宣布參選議員

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

逃過空難被當女鬼！復航空姐黃敬雅現身市場

快訊／「不捨之心油然而生」　陳時中出戰北市長：台北值得更好

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　陳雙全怒退黨

ET民調／侯友宜領先林佳龍25.3%　2成3民進黨支持者挺連任

快訊／首都市政也要指揮官！蔡英文正式徵召陳時中

1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

日本為何速發簽證給賴清德？　專家揭「三個宣示」

蔡炳坤被攻擊喝酒才中風　真相曝光

快訊／投入選戰！陳時中明天請辭　正式卸下防疫重任

更多熱門

相關新聞

台博館會議紀錄曝光　北市回嗆李永得

台博館會議紀錄曝光　北市回嗆李永得

文化部長李永得日前批北市府空總、台博館案，使台北市長柯文哲13日上午回擊「上班不認真」，而李永得也於同日下午回嗆，若柯文哲能拿出備忘錄「我頭給你」。台北市政府發言人陳智菡還原柯文哲上午受訪時的對話，強調備忘錄是指台博館，文化部身為中華民國的文化最高機構，要講文化、不要這麼野蠻。

直擊／昔「競爭對手」　林佳龍、陳時中雙手「扲牢牢」

直擊／昔「競爭對手」　林佳龍、陳時中雙手「扲牢牢」

1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金

1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金

不熟新北？林佳龍參選起手式　開嗆侯友宜來做政策考試

不熟新北？林佳龍參選起手式　開嗆侯友宜來做政策考試

LIVE／黃珊珊曝敬老金計算公式

LIVE／黃珊珊曝敬老金計算公式

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔡炳坤陳智菡

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面