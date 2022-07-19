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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃珊珊「雙城論壇不宜中止」：兩岸唯一官方往來平台

▲▼柯文哲 黃珊珊弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市副市長黃珊珊表示，台北上海「雙城論壇」是目前兩岸之間唯一的官方往來平台。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

2022台北－上海雙城論壇於19日舉行，台北市副市長黃珊珊在臉書上表示，台北上海「雙城論壇」已是目前兩岸之間唯一的官方往來平台，「這個機制得來不易，喊停辦十分簡單，續辦則需要更大的堅持與勇氣。​」她說，未來不管是誰當市長，都應該以人民利益為最優先考量，兩岸之間要保持善意、相互溝通，強調「雙城論壇」這個官方溝通管道，不宜中止。​

黃珊珊指出，台北市是否要持續舉辦「雙城論壇」又再度成為焦點，這已持續12年以上的城市交流活動，這3年碰到疫情，採視訊會議形式，2020由我出席主講防疫、2021年由蔡副市長出席主談教育文化，都是針對民生相關議題、尤其是體育、教育、文化、工程、交通、產業等交流，全程公開直播，沒有任何政治議題。​

黃珊珊認為，台灣作為一個主權獨立的國家，首都台北市當然有自信與全世界的各個城市交往，兩岸之間也是一樣，只要對等互惠，「我們都會張開雙臂歡迎全世界的城市與台北市來往。​」

黃珊珊坦言，大家對民主自由的憲政體制深具信心，而台北這座多元包容的城市，更應當有自信的立足國際並面對各種挑戰。她指出，面對目前嚴峻的兩岸關係，雙方更需要建立溝通機制，而台北上海「雙城論壇」已是目前兩岸之間唯一的官方往來平台，「這個機制得來不易，喊停辦十分簡單，續辦則需要更大的堅持與勇氣。​」

「不管未來誰當市長，都應該以人民利益為最優先考量，兩岸之間還是要保持善意、相互溝通，而『雙城論壇』這個機制就是一個對話窗口。」黃珊珊說，許多台商與台北市民為了生計往來於兩岸間、甚至住在對岸，這些都是不容忽視的事實，他們生活上所面對的問題政府應當盡可能的予以協助，「因此雙城論壇這個官方溝通管道，不宜中止」。​

最後，黃珊珊補充，維持兩岸的和平穩定，是雙方人民共同的心願，也應該是兩岸交流的基本共識。她強調，「我們珍惜台灣民主自由的生活方式，所以會盡一切可能爭取和平；但面對恐嚇與打壓，我們也必須堅持信念並展現決心來捍衛理念價值。堅持立場、自信交流，我的態度無庸置疑」。

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