陳時中喊8年完成捷運　捷運局長打臉：非常困難！10年內都不容易

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選將至，內科交通問題成為近日綠藍白3名參選人交火的議題，民進黨台北市長參選人陳時中更是說出，8年完成捷運等規劃，遭到國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊批評。面對8年完成捷運是否可行，台北市捷運局長張澤雄坦言「很困難啦！」

台北市議會1日下午進行交通部門質詢，國民黨台北市議員王鴻薇表示，內湖交通議題加溫，而3名台北市長參選人也都提出解方，蔣萬安稱加速建置新的捷運路線、積極尋求道路闢建、透過大數據分析讓用路人更平均化，黃珊珊認為是遷建松山機場、從港墘路和基河路打橋出去，陳時中則說8年完成新捷運，並詢問官員何者可行？

對此，台北市捷運局長張澤雄回應，這3人內容並不完整，但以短中長期方向上幾乎相同，捷運確實是長期解方，可以徹底解決內湖交通問題。

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇提及，除了黃珊珊之外，蔣萬安、陳時中都有提及蓋新捷運，但陳時中誇下海口，10年蓋捷運變成8年完成，台北市至今蓋了這麼多條捷運線，哪一個從可行性研究開始至通車能在8年內完成？

張澤雄則直言，「很困難啦！」從中央核定可行性綜合規劃至通車都超過10年，中間還包括都市計畫變更、細部設計、用地取得和施工等，10年內核定、完成並不容易，且現行更困難，以目前營建業缺工缺料狀況來看，時間都必須往上增加，「所以在我看來是非常困難的。」

至於黃珊珊稱遷建松山機場，台北市交通局長陳學台指出，這屬於中央權責，且已討論過2、30年了，黃珊珊應是指港墘路往南拉到松山，但中間遇到基隆河、松山機場，的確會受到限制；蔣萬安則沒有說明哪條道路闢建，但如果和黃珊珊相同，也會遇到相同限制。