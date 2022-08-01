林穎孟轟「騙選票、羞辱原民」　柯文哲反擊：根本不知她在講什麼

▲台北市長柯文哲。（圖／攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲日前出席「原住民族青年經濟發展論壇」時坦言「原住民身分就像綠卡」、「你們原住民的困擾在我看來都不是問題」等，遭台北市議員林穎孟痛批他騙青年選票、羞辱原民青年。柯文哲今（1）日回擊林穎孟，「根本不知道在講什麼？」

林穎孟今（1）日在臉書上發文表示，1994年的8月1日，經原住民族團體、原住民青年及體制內的原住民民意代表努力爭取，國民大會通過修正，將憲法「山地同胞」一詞回復為「原住民」，這不僅僅是象徵著原住民族政治權利的回復，也同時宣示了台灣將開始走向一條真正多元移民國家的道路。

「然而，總是聲稱『在乎年輕人』的柯文哲，卻自以為幽默、揶揄羞辱了原住民族青年。」林穎孟指出，柯文哲在原住民族青年經濟發展論壇上發表「原住民身分就像綠卡」、「你們（原住民）的困擾在我看來都不是問題」、「我就給你（與談的原住民青年）一個評語：無病呻吟」等言論，且對台北市的原住民族政策也僅僅表示「就這樣啊，講完了」，如此言論令現場原住民青年十分難堪。

林穎孟痛批，柯文哲既不提原住民族政見有沒有落實，也不談對台北市原住民有何政績，「既不尊重也毫不關心，那又何必出席原青經濟發展論壇？如此輕浮的態度，柯文哲真的是台北市長嗎？」

林穎孟更狠酸，柯文哲一邊喊著口號騙青年選票、一邊羞辱原民青年，消失原民歷史文化的「城市博覽會」，只顯得曾呼喊的「光榮城市」口號惺惺作態，證明他八年來確實始終不變，「他始終喜歡歧視、揶揄羞辱不同族群，並教訓市民必須對這些噁爛行徑忍耐，台北文化停滯不前且一點都不光榮，這就是主因。」

對此，柯文哲出席雙永國小EOD揭牌典禮時僅回應，「我讀了林穎孟的新聞稿，跳來跳去，根本不知道在講什麼」；而針對林穎孟質疑城博會裡原民歷史文化被消失，柯文哲則反諷，「我需要回應林穎孟的話嗎？」