裴洛西抵新加坡訪問　華春瑩推特引毛澤東論述諷美「紙老虎」

▲大陸外交部長助理兼發言人華春瑩發推諷刺美國是「紙老虎」。（圖／翻攝華春瑩推特）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西印太訪問之行首站抵達新加坡，即便是公開行程中未提及會到台灣參訪，外界仍對其訪問台灣的意向持保留態度，也讓美中台三方處於高度緊張的狀態。就在裴洛西首站行程公開之際，大陸外交部發言人華春瑩在推特（twitter）上發文諷刺美國是「紙老虎」（paper-tiger），向網友「解釋」其含義。

▲華春瑩7月30日也曾發文解釋「紙老虎」的含義。（圖／翻攝華春瑩推特）

據了解，華春瑩今（1）日繼7月30日後，再次向外國網友解釋「paper-tiger」（紙老虎）的含義。華春瑩在推特上以圖文方式呈現，圖中有大陸前領導人毛澤東1956年關於「美帝主義是紙老虎」論述的英文翻譯，「現在美帝主義很強，不是真的強。它政治上很弱，因為它脫離廣大人民，大家都不喜歡它，美國人民也不喜歡它。」

當時，毛澤東這番論述是在1956年7月14日時，與兩位拉丁美洲人士談話中提及，毛澤東曾表示，「（美帝主義）外表很強，實際上不可怕，紙老虎。外表是個老虎，但是，是紙的，經不起風吹雨打。我看美國就是個紙老虎。」

此前，華春瑩也曾在推特上解釋「紙老虎」的來源和含義。華春瑩在推特上提到，紙老虎意指，「一切反動派都是紙老虎。看起來，反動派的樣子是可怕的，但是實際上並沒有什麼了不起的力量。從長遠的觀點看問題，真正強大的力量不是屬於反動派，而是屬於人民。」