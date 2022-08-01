寶可夢迷注意！限定「樹果皮卡丘」10月現蹤台北市　這3天還有超Q夜間遊行

記者袁茵／台北報導

台北市觀傳局與寶可夢公司今（1）日宣佈，10月將合作推出「飛翔皮卡丘計畫」等一系列活動，除了睽違已久的Safari Zone活動外，還推出全球限定的「樹果皮卡丘」在遊戲中陪伴玩家，以及超可愛皮卡丘夜間活動、正在神秘籌備中的Pokégenic打卡景點，喜愛寶可夢的粉絲千萬不能錯過！

台北市政府觀傳局與日本寶可夢公司（The Pokémon Company）於1日舉辦「Pikachu Weekend in Taipei」記者會，宣布10月在台北市推出系列活動「飛翔皮卡丘計畫」，最受矚目的是10月21日至10月23日在大安森林公園舉辦的「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動，可於活動期間在台北市全域享有特別內容，且購買入場券後更可見到平時在台灣難得一見的寶可夢，包括帕奇利茲等，如果夠幸運的話還可預見「異色螢光魚」。

▲柯文哲出席2022「Pikachu Weekend in Taipei」寶可夢活動記者會，圖為爆炸頭皮卡丘，將於10月21日至10月23日晚上在大安森林公園表演。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

此外，10月21日至10月23日「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動期間內，晚上會舉辦特別的皮卡丘夜間活動，超卡哇伊的皮卡丘表演就在大安森林公園，邀請大家白天盡情捕捉寶可夢後，千萬別急著馬上離開，皮卡丘夜間活動將帶給各位大朋友小朋友一個開心難忘的週末夜晚。

不僅如此，全球限定的綠色T恤「樹果皮卡丘」也將自10月起在Pokémon GO遊戲中登場，這隻只會在台北市的樹果T恤皮卡丘，預計將在遊戲裡出現長達一年的時間。另外還有在日本沖繩縣北谷町備受好評的「Pokégenic打卡景點」也即將登陸台北市，歡迎全球寶可夢迷再度背起包包，和夥伴們一起進入寶可夢的世界，來趟台北城市之旅。

而台北市長柯文哲穿著可達鴨衣服出席該場活動，且當輪到柯文哲致詞時，活動主辦方還將一隻可達鴨娃娃放上舞台椅子上，畫面相當有趣。

▲柯文哲穿著「可達鴨T恤」。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲於致詞時表示，新冠疫情已經接近尾聲，邊境解封在可預期時間，並且進入後疫情時代，北市府開始著手規劃觀光產業，儘管台北市迎向世界的第一場國際性活動，應當是2023年2月台灣燈會，但在此之前要進入暖身活動，也就是10月21日至23日為期3天的「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動，屆時會有一堆皮卡丘到大安森林公園。

話鋒一轉，柯文哲自爆，「坦白講我也不會玩，從來沒玩過，不過相信年輕人天生就會，我也無法理解，所以⋯我也不曉得為什麼會跟可達鴨扯上關係，然後叫我穿這件可達鴨專屬的衣服，聽說這件是為了給我穿而特別訂製的，我也沒有覺得比較好看，我想不出來我跟他（可達鴨）哪個地方像？除了抓頭這個動作以外。」但只見柯文哲說出「柯式笑話」後，現場貴賓幾乎笑不出來，僅柯文哲一人在台上哈哈大笑。

會後由台北市觀傳局長劉奕霆、寶可夢公司董事福永晋（Fukunaga Susumu）一同受訪，被問到「Pokégenic打卡景點」地點，劉奕霆說明，除了選擇符合法規的場地外，也希望可以選擇商圈進行合作，讓台北市除了大安森林公園有活動外，各個地區都能有不錯活動。

媒體追問，「Pokégenic打卡景點」是否可望帶動商圈發展，以及有無選定幾個地點？劉奕霆坦言，目前都還在選擇當中。但據了解，北市府已有提出15至20個商圈、景點提供給日本寶可夢公司選擇，歡迎喜歡寶可夢的民眾，趕快安排一場台北市城市旅遊。

▼由左至右分別為爆炸頭皮卡丘、寶可夢公司董事福永晋（Fukunaga Susumu）、台北市長柯文哲、台北市觀傳局長劉奕霆、樹果皮卡丘。（圖／記者周宸亘攝）