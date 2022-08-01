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寶可夢迷注意！限定「樹果皮卡丘」10月現蹤台北市　這3天還有超Q夜間遊行

記者袁茵／台北報導

台北市觀傳局與寶可夢公司今（1）日宣佈，10月將合作推出「飛翔皮卡丘計畫」等一系列活動，除了睽違已久的Safari Zone活動外，還推出全球限定的「樹果皮卡丘」在遊戲中陪伴玩家，以及超可愛皮卡丘夜間活動、正在神秘籌備中的Pokégenic打卡景點，喜愛寶可夢的粉絲千萬不能錯過！

台北市政府觀傳局與日本寶可夢公司（The Pokémon Company）於1日舉辦「Pikachu Weekend in Taipei」記者會，宣布10月在台北市推出系列活動「飛翔皮卡丘計畫」，最受矚目的是10月21日至10月23日在大安森林公園舉辦的「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動，可於活動期間在台北市全域享有特別內容，且購買入場券後更可見到平時在台灣難得一見的寶可夢，包括帕奇利茲等，如果夠幸運的話還可預見「異色螢光魚」。

▲▼柯文哲出席2022『Pikachu Weekend in Taipei』寶可夢活動記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席2022「Pikachu Weekend in Taipei」寶可夢活動記者會，圖為爆炸頭皮卡丘，將於10月21日至10月23日晚上在大安森林公園表演。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

此外，10月21日至10月23日「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動期間內，晚上會舉辦特別的皮卡丘夜間活動，超卡哇伊的皮卡丘表演就在大安森林公園邀請大家白天盡情捕捉寶可夢後，千萬別急著馬上離開，皮卡丘夜間活動將帶給各位大朋友小朋友一個開心難忘的週末夜晚。

不僅如此，全球限定的綠色T恤「樹果皮卡丘」也將自10月起在Pokémon GO遊戲中登場，這隻只會在台北市的樹果T恤皮卡丘，預計將在遊戲裡出現長達一年的時間。另外還有在日本沖繩縣北谷町備受好評的「Pokégenic打卡景點」也即將登陸台北市，歡迎全球寶可夢迷再度背起包包，和夥伴們一起進入寶可夢的世界，來趟台北城市之旅。

而台北市長柯文哲穿著可達鴨衣服出席該場活動，且當輪到柯文哲致詞時，活動主辦方還將一隻可達鴨娃娃放上舞台椅子上，畫面相當有趣。

▲▼柯文哲出席2022『Pikachu Weekend in Taipei』寶可夢活動記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲穿著「可達鴨T恤」。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲於致詞時表示，新冠疫情已經接近尾聲，邊境解封在可預期時間，並且進入後疫情時代，北市府開始著手規劃觀光產業，儘管台北市迎向世界的第一場國際性活動，應當是2023年2月台灣燈會，但在此之前要進入暖身活動，也就是10月21日至23日為期3天的「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動，屆時會有一堆皮卡丘到大安森林公園。

話鋒一轉，柯文哲自爆，「坦白講我也不會玩，從來沒玩過，不過相信年輕人天生就會，我也無法理解，所以⋯我也不曉得為什麼會跟可達鴨扯上關係，然後叫我穿這件可達鴨專屬的衣服，聽說這件是為了給我穿而特別訂製的，我也沒有覺得比較好看，我想不出來我跟他（可達鴨）哪個地方像？除了抓頭這個動作以外。」但只見柯文哲說出「柯式笑話」後，現場貴賓幾乎笑不出來，僅柯文哲一人在台上哈哈大笑。

▲▼柯文哲出席2022『Pikachu Weekend in Taipei』寶可夢活動記者會。（圖／記者周宸亘攝）

會後由台北市觀傳局長劉奕霆、寶可夢公司董事福永晋（Fukunaga Susumu）一同受訪，被問到「Pokégenic打卡景點」地點，劉奕霆說明，除了選擇符合法規的場地外，也希望可以選擇商圈進行合作，讓台北市除了大安森林公園有活動外，各個地區都能有不錯活動。

媒體追問，「Pokégenic打卡景點」是否可望帶動商圈發展，以及有無選定幾個地點？劉奕霆坦言，目前都還在選擇當中。但據了解，北市府已有提出15至20個商圈、景點提供給日本寶可夢公司選擇，歡迎喜歡寶可夢的民眾，趕快安排一場台北市城市旅遊。

▼由左至右分別為爆炸頭皮卡丘、寶可夢公司董事福永晋（Fukunaga Susumu）、台北市長柯文哲、台北市觀傳局長劉奕霆、樹果皮卡丘。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席2022『Pikachu Weekend in Taipei』寶可夢活動記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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