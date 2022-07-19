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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「一中政策已經沒用了」　美國前國防部長：要遠離戰略模糊

▲▼總統蔡英文19日接見由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。（圖／總統府直播）

▲總統蔡英文19日接見由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日接見由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。艾斯培致詞時表示，以他個人的觀點，「一中政策」已經沒有用，應該要遠離戰略模糊，美國應該要重新有不一樣的討論。

艾斯培表示，感謝蔡英文接待他跟太平洋理事會代表團，他說，大西洋理事會不僅是美國、歐洲的重要機構，也會討論重要的議題。

艾斯培說，非常高興再次到台北，並看看熱愛自由的台灣人民，自己身為美國前國防部長，任務是帶領美國跟盟友面對世界上重要的局勢。

艾斯培指出，俄羅斯入侵烏克蘭證明專制國家存在世界，並造成極大問題。他認為，對於民主最大的威脅不是俄羅斯，而是亞洲，中國持續破壞法治為基礎的全球秩序，威脅熱愛自由的人民。

「台灣是這場戰役的前線，我們支持民主就是對抗中國的信念」。艾斯培表示，現在西方的各個民主國家應該要站出來，支持台灣的民主，一起面對鄰國的威脅，目前在華府的政策中，有一共識就是應該要一起支持台灣面對中國所造成的威脅。

艾斯培指出，這樣的訊息他也傳遞給歐洲跟北約的夥伴們，所以他非常樂見北約提出相關的戰略計畫，協助西方跟歐洲，而他個人跟訪團也非常榮幸來到台灣，一起討論貿易、外交、經濟整合跟安全的相關重要議題。

艾斯培說，以他個人觀點，「一中政策」已經沒有用，應該要遠離戰略模糊，美國應該要重新有不一樣的討論，要重新向國人宣導教育，告訴他們台灣的政策決定，這些政策包括大膽提升國防預算、發展不對稱戰力等，也包括延長徵兵制跟兵役，增強後備戰力跟動員能力，所以一定要讓美國領袖跟政治人物在華府看到台灣人捍衛自己的民主，全球民主陣營也會支持台灣。

▼總統蔡英文19日接見由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。（圖／總統府直播）

▲▼總統蔡英文19日接見由美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率領的「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。（圖／總統府直播）

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