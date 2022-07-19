屏東獨居婦騎車外出閒逛迷途　潮州警巡邏車送返家

▲潮州警分局來義分駐所所長柯奕戎、警員邱曉華送呂婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉呂姓婦人騎機車外出閒逛，莫明騎到來義鄉，找到回家的路，熱心民眾將她引導求助警方，潮州警方詢問才得知她的兒女均在外工作，家裡只有她一個人，不放心她單獨騎機車回家，駕駛巡邏車載她、再由另一員警騎著她的機車尾隨，平安送她返家。

潮州警分局來義分駐所所長柯奕戎、警員邱曉華，於日前21時許接獲民眾報案，來義鄉丹林村有一位迷途婦人騎機車找不到回家的路，村民將她引導到派出所讓警方接手處理幫忙。

經警方了解，呂姓婦人家住長治，從早上騎機車出門沒有目的地的逛，要回家時已經找不到回家的路，旁邊的道路景物皆不熟悉，身上亦無手機可查詢地圖，遂詢問到來義鄉丹林村的村民，被熱心村民指引到分駐所求助。

經來義分駐所員警安撫，她情緒較為緩和後詢問她來義鄉至長治鄉住家的路應如何騎乘，但她無法記清警方所敘述的路線，警方再問有沒有家屬可以前來接送，她稱只有一個人住，兒女皆在外地工作，員警即發揮為民服務的精神，駕駛巡邏車護送返家；回家路上，她一見到熟悉的景物逐漸嶄露笑容，到家時連忙跟警察道謝。

分局長簡彥匡得知後十分欣慰，同仁積極且處置妥善，發揮了同理心及為民服務的熱忱，讓迷失的民眾終於找到回家的路，實為同仁表率，殊值嘉勉。