車上「嗯嗯啊啊」正嗨！被警察1舉動嚇壞　破處哥秒軟：記一輩子

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前和女友一時興起，打算在車上初嚐禁果，於是開到人煙稀少處「迎來首戰」，沒想到正歡愉之際，竟碰上警車路過，而警察的1舉動讓他嚇到軟掉，事後更懊悔不已。

網友在Dcard娓娓道來，前晚他和女友臨時訂不到休息的地方，於是找了四下無人無燈的重劃區，想要來點刺激的，「車子就定位，把燈關一關後，我們到後座醞釀一下情緒，順便看看有沒有人經過，就這樣等了15分鐘，沒有半台人車經過，才開始兵兵蹦蹦。」

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當兩人正開心的時候，女友突然說，「有警察開過來欸！」本以為警車只是路過，沒想到竟停在他們後方，並閃著爆亮的警示燈，嚇得他整根軟掉。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po回憶道，「對方就這樣靜靜地停在後面3分鐘，我們則直挺挺坐在車內，連褲子都不敢穿，心裡有無數的OS，我該怎麼解釋？當腦袋正混亂時，警察緩緩開到我們左側，看了看車內然後就離去了。」

對此，他不禁感慨，「初嚐禁果被警察這樣搞一下，可以講一輩子了。」而網友們則紛紛回應，「原來是你...這個小壞壞」、「然後可以第二回合了」、「我之前巡邏也是看到車子怪怪的，下車盤查看到一男一女，都沒有穿褲子一臉緊張，當下覺得Oh...打擾了」、「車震不揪」。

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