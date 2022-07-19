北市76歲婦屏東訪表弟卻迷路　獨坐超商東港警幫她找到了

▲東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、黃光輝幫郭婦找到親友 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

住台北市的76歲郭姓婦人，搭車南下屏東縣新園鄉找表弟，在超商內徬徨，店員看到報警，東港警方獲報處理，根據她身分證，得知她年籍資料，幫忙她找到表弟，讓她的表弟相當感激。

東港警分局興龍派出所警員謝嘉勳、黃光輝等2員，於日前擔服夜間巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在新園鄉統一超商五房門市內有一名老婦人神色無助，徬徨獨坐超商內顯需人協助。

謝、黃兩員獲報立即趕往了解，詢問她年籍相關資料，她並無法清楚表達，疑似有輕微失智情形，幸警方於其身上發現身分證明文件，得知她姓郭(住台北市)，經謝員耐心詢問後，了解她係南下欲前往五房村福德路探親，警方先安撫老婦人情緒，隨後並陪同其於尋找，最後終於在逐一探訪及村民協助下找到其許姓表弟，許男十分感謝警方的協助，讓來探親的迷途表姊能及時平安返家。

東港警分局長張世儒肯定謝、黃兩員發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，鍥而不捨幫郭婦找到親人，並提醒民眾若家中有年事已高之失智長輩可替其申請愛心手鍊，若警方發現長者配戴愛心手鍊，可在第一時間確認身分並連繫家屬，掌握黃金時間，以避免憾事發生。