紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

▲枋寮警分局台1線規劃了交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

暑假期間遇國旅補助，恆春墾丁地區及台東熱氣球嘉年華本周訂房率逾9成，因應往來台1線車潮，枋寮警分局已規劃好交通疏導措施，將視車流數據採取調撥車道或分流措施，並派員警於台1線各重要路口上崗燈控長綠，及編排交通快打警力快速排除車禍等因應措施，全力投入交通疏導工作。

枋寮警方表示，暑假期間遇疫情趨緩，國內旅遊興盛，前往台東參加熱氣球嘉年華節及恆春墾丁旅遊的人潮眾多，致轄內台1線湧入大批車潮，經統計，暑期第一、二週週休六日行經本辖出遊車輛單日己突破了3萬輛次，相當於以往228連假及清明節連假出遊車潮。

經統計，星期六台1線南下出遊車流高峰期為8時至 12時，星期日北返收假車潮高峰期為13時至21時，建議各位駕駛朋友們星期日可提早於上午時段北返，以避開車流高峰。枋寮警方將視車流數據採取調撥車道或分流措施，並派員警於台1 線各重要路口上崗燈控長綠，及編排交通快打警力快速排除車禍等因應措施，全力投入交通疏導工作。

警方呼籲用路人，盡量避開車流高峰期提早出遊、提早或延後返程，行經車流較多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。