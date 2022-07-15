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國旅補助上路旅遊車潮湧現！　屏東警3張圖教你如何避開車潮

▲屏東警方疏道交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警方疏道交通，宣導民眾改走夫代道路避開車潮。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應暑假旅遊旺季，屏東縣警方規劃並製作轄內易壅塞路段替代道路導引圖，透過簡易圖片讓用路人預先了解替代道路，妥善規劃行程，避開壅塞路段，節省時間。

▲屏東警方疏道交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣警方說，國旅補助從今(15)日展開；目前台東及墾丁住房率皆已達9成，預估明(16)日台1線會湧入大量旅遊人(車)潮前往屏東墾丁戲水及台東參加熱氣球嘉年華車潮。

縣警局除啟動各種交通疏導管制措施外，也製作轄內易壅塞路段替代道路導引圖，透過簡易圖片提供用路人事先掌握路況，規劃行程。

▲屏東警方疏道交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警方疏道交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方分析，暑假近2週車流，屏鵝公路南下車潮會在星期六8至15時湧現，星期日12至20時開始出現北返車潮；警方除針對易壅塞路段臺1線、臺9線、臺17線及臺26線等道路除實施長綠號誌疏導外，分別於星期六上午8時啟動南下調撥車道措施，調撥北上1車道供南下車輛行駛，星期日下午14時啟動北上調撥車道，調撥南下1車道供北上車輛行駛，上述調撥路段為台1線水底寮路口至加祿路段(台1線436.5至445.5公里)。

道路容量有限，大量車流駛入難免產生壅塞情形，本局因此規劃替代道路供民眾行駛，南下旅遊可於國道下林邊交流道走臺17線南下，欲續行至墾丁的民眾可以於臺26線海口(長灘飯店前)改道濱海景觀公路；北返則可改道行駛縣道185(沿山公路)上國道南州交流道北上，這些替代道路皆有設置導引牌，請用路人遵循警察指揮及導引牌指引。

警方呼籲民眾出遊請隨時收聽警廣及注意沿路CMS電子看板，搭配「屏東好交通APP」即時影像，掌握即時路況及替代道路資訊，儘可能避開壅塞時段與路段，才能縮短路程時間；另外鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具，客運業者因應暑假有提供高鐵站至墾丁優惠票價，讓民眾免去開車勞累，還可以省荷包。

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