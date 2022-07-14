國旅補助起跑防堵屏鵝公路塞爆　比照年假疏導交通規格

▲國旅補助起跑防堵屏鵝公路車龍再現，屏東警方比照年假疏導交通 。（圖／警方提供，資料照，下同）

記者陳崑福／屏東報導

進入暑假，疫情緩和，近二週行駛屏鵝路台1線前往墾丁及台東旅遊車潮大量湧現，加上國旅補助開跑，屏東縣警方預估本周車流加大，已比照年假規劃相關交通疏導措施因應，確保交通順暢。

屏東縣警方統計，上週六7月9日水底寮南下總車流量為3萬零820輛；7月10日（日）北上總車流為3萬零129輛，均已高於今年端午連假南下及北上單日的最高車流量；而本週末（16、17日）在國旅補助的推助下，恆春半島的滿房情形已由墾丁地區外溢到恆春市區，加上台東地區旅次的推波下，預估本週六日南下及北上的車潮均會大於3萬2000輛（以小客車當量），這已是過年次高峰的水準。

警方比照年假勤務規劃，針對水底寮易壅塞路段，於週六上午8時起啟動南下調撥車道，週日下午14時啟動北上調撥車道，並規劃「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導。

警方預判南下車潮會在週六8時至15時、北上車潮會在中午12時至20時達到最高峰，建議北返用路人錯開上開時段出發，以減少壅塞在道路上的時間，確保交通順暢。

屏東縣警方要提醒民眾假日出遊，先瞭解各項交通疏導措施，並避開易壅塞路段及時段，行駛途中收聽廣播、注意CMS電子看板，出門前可再利用「屏東好交通App」掌握即時路況，機動調整行車路線，避免出現壅塞現象，影響旅遊好心情。