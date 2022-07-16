墾丁住房逾9成「出遊車潮湧現」　枋寮提早啟用調撥車道

▲枋寮警分局派員疏導交通、調撥車道 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(16)日為暑假第3週，屏東縣枋寮警方統計上週行經轄台1線屏鵝公路的出遊車輛單日己突破3萬輛次，相當於以往228連假及清明節連假出遊車潮，今早6時多起已出現車潮，8到9點南下車輛已超過2000台，警方已派員調撥車道進行疏導管制措施，籲請用路人遵守交通規則，以確保交通安全。

枋寮警方表示，據了解，本週台東市區及恆春墾丁訂房率均已超過9成，預計今日台1線南下出遊車流高峰期會出現在10-12時；警方提早於7點45分開始擺設南下調撥車道措施，並於8點26分始實施，調撥436.5至445.5公里北上內車道供南下使用，總長是9公里，並且派員警於台1線各重要路口上崗燈控長綠，以及編排交通快速疏導部隊就近排除車禍等因應措施，全力投入交通疏導工作。

枋警警方指出，星期日北返收假車潮高峰期預計為13時至21時，建議用路人星期日可提早於上午時段北返，將可避開車流高峰，警方將視車流數據採取調撥車道或分流措施。

警方特別呼籲用路人，盡量避開車流高峰期提早出遊、提早或延後返程，行經車流較多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。