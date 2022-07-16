　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

墾丁住房逾9成「出遊車潮湧現」　枋寮提早啟用調撥車道

▲枋寮警分局派員疏導交通、調撥車道 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局派員疏導交通、調撥車道 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(16)日為暑假第3週，屏東縣枋寮警方統計上週行經轄台1線屏鵝公路的出遊車輛單日己突破3萬輛次，相當於以往228連假及清明節連假出遊車潮，今早6時多起已出現車潮，8到9點南下車輛已超過2000台，警方已派員調撥車道進行疏導管制措施，籲請用路人遵守交通規則，以確保交通安全。

▲枋寮警分局派員疏導交通、調撥車道 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋寮警方表示，據了解，本週台東市區及恆春墾丁訂房率均已超過9成，預計今日台1線南下出遊車流高峰期會出現在10-12時；警方提早於7點45分開始擺設南下調撥車道措施，並於8點26分始實施，調撥436.5至445.5公里北上內車道供南下使用，總長是9公里，並且派員警於台1線各重要路口上崗燈控長綠，以及編排交通快速疏導部隊就近排除車禍等因應措施，全力投入交通疏導工作。

▲枋寮警分局派員疏導交通、調撥車道 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

枋警警方指出，星期日北返收假車潮高峰期預計為13時至21時，建議用路人星期日可提早於上午時段北返，將可避開車流高峰，警方將視車流數據採取調撥車道或分流措施。

警方特別呼籲用路人，盡量避開車流高峰期提早出遊、提早或延後返程，行經車流較多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
快訊／北市府確定7／19舉辦「雙城論壇」　柯文哲視訊出席
快訊／遭爆母親指控不孝！　賈永婕回應了
護理師收「防疫獎金」曬帳戶圖　金額曝眾傻：有夠慘
丈夫冷血槍殺4人！　李鴻淵妻無奈搖頭照常上班
「你知道賴敏男沒死嗎？」　李鴻淵低頭不語！囂張氣勢全沒了
李鴻淵鄰里風評超好！　摯友曝「8年心結」：曾說想殺死他們
高雄知名機場咖啡被燒光！　業者心痛損失百萬：才剛整修

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

墾丁住房逾9成「出遊車潮湧現」　枋寮提早啟用調撥車道

丈夫冷血槍殺4人震驚鄰里！　李鴻淵妻無奈搖頭低調上班　

兌幣機大盜辣椒水襲擊拒捕　桃園勇警含淚壓制逮人

李鴻淵鄰里風評超好！摯友曝「8年心結」釀悲劇：曾說想殺死他們

牛排館倉庫開賭場　警方摸黑攻堅...興奮下注賭客這下芭比Q

市價超過1億！留美碩士回台…狂種413株大麻　打破東台灣紀錄

高雄知名機場咖啡凌晨惡火！　業者心痛損失上百萬：去年才剛整修

「你知道賴敏男沒死嗎？」　李鴻淵低頭不語...囂張氣焰全沒了

李鴻淵槍擊奪4命　20年前曾痛毆身障鄰居…法官開罵：以強欺弱

賈永婕被控不孝！弟弟為2700萬告舅　老母錄音檔揭：從沒看過她

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

墾丁住房逾9成「出遊車潮湧現」　枋寮提早啟用調撥車道

丈夫冷血槍殺4人震驚鄰里！　李鴻淵妻無奈搖頭低調上班　

兌幣機大盜辣椒水襲擊拒捕　桃園勇警含淚壓制逮人

李鴻淵鄰里風評超好！摯友曝「8年心結」釀悲劇：曾說想殺死他們

牛排館倉庫開賭場　警方摸黑攻堅...興奮下注賭客這下芭比Q

市價超過1億！留美碩士回台…狂種413株大麻　打破東台灣紀錄

高雄知名機場咖啡凌晨惡火！　業者心痛損失上百萬：去年才剛整修

「你知道賴敏男沒死嗎？」　李鴻淵低頭不語...囂張氣焰全沒了

李鴻淵槍擊奪4命　20年前曾痛毆身障鄰居…法官開罵：以強欺弱

賈永婕被控不孝！弟弟為2700萬告舅　老母錄音檔揭：從沒看過她

王世堅嗆「整天瞎忙」　蔣萬安笑回：謝謝扶龍王關心

高金素梅收不具名防疫物資助原鄉　諷「新竹不是有個五星市長？」

快訊／北市府確定7／19舉辦「雙城論壇」　柯文哲、龔正視訊出席

大台北、台東防37度↑極端高溫　這三區仍有降雨

Kolas請辭總統府發言人！回鄉參選　「不下班等天亮」為花蓮發聲

快訊／台南市安南區透天厝傳火警　冒雨全力搶救無人傷亡

賈永婕4點駁斥不孝論！跨海訴訟「舅侵占失智母財產」：數百萬仍流向不明

最美發言人半夜跪地膝蓋動不了！　痛到飆淚急打119：是產後後遺症

韓媒發「台灣配國旗」　1張圖氣炸陸網：放肆到微博！被罵爆下架

坦尚尼亞驚爆怪病「流鼻血後倒地」至少3死　WHO急調查

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

李鴻淵槍殺4人　靠妻養家「女兒還在念大學」

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

槍手李鴻淵逃亡路線曝！曾赴2醫院逗留

賈永婕弟控舅騙老母2700萬　意外被控「姊弟不孝」

冷血槍手躲秘密夾層！浴室水痕成敗筆洩蹤

李鴻淵殺4人　法院裁定羈押禁見

李鴻淵冷血槍殺4人　移送囂張氣焰全沒了

更多熱門

相關新聞

潮警＋縣府稽查不法桌遊店+娛樂場所　開出10張告發單

潮警＋縣府稽查不法桌遊店+娛樂場所　開出10張告發單

潮州警分局為強化治安，保護青少年暑假期間正當休閒娛樂，防範主題桌遊餐廳衍生治安事故，於日前晚間規劃執行聯合稽查專案，配合縣府衛生局、消防局、工商科及勞動暨青年發展處等單位，針對轄區內青少年易滋事及休閒娛樂場所執行臨檢稽查，查獲違反菸害防制法3件、未出示公共意外責任險2件及違反勞基法5件，全部10件，依規定開單告發。

跟蹤鄰居女高中生三年「詳細記錄」PO網 網友籲警介入調查

跟蹤鄰居女高中生三年「詳細記錄」PO網 網友籲警介入調查

國旅補助旅遊潮開跑　屏東警3張圖避車潮

國旅補助旅遊潮開跑　屏東警3張圖避車潮

扣國旅1300元「比網路訂房還貴」　他轟：納稅錢丟水溝

扣國旅1300元「比網路訂房還貴」　他轟：納稅錢丟水溝

假APP投資好誘人　74歲嬤險遭騙45萬

假APP投資好誘人　74歲嬤險遭騙45萬

關鍵字：

枋寮警察台1線暑假出遊交通

讀者迴響

熱門新聞

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

李鴻淵槍殺4人　靠妻養家「女兒還在念大學」

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面