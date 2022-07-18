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爭取新住民選票　林智堅：和鄭文燦相同都重視新住民權益

▲林智堅拜訪桃園區後站，由新住民朋友經營的店家。（圖／林智堅競選團隊提供）

▲林智堅拜訪桃園區後站，由新住民朋友經營的咖啡店。（圖／林智堅競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅18日拜訪桃園區後站的越南河粉店，以及由東南亞藝文教育創新暨研究協會創會理事長林周熙經營的「望見書間」書店表示，桃園新住民人口逾6萬人，過去在擔任新竹市長時，和鄭文燦市長有同樣的治理模式，針對新住民成立專責服務中心，跨局處開辦語言、技能等專班，幫助新住民融入台灣，有穩定工作。

▲林智堅拜訪桃園區後站，由新住民朋友經營的店家。（圖／林智堅競選團隊提供）

林智堅說，桃園新住民人口居全國各縣市第4，新住民子女國中、國小人數達1萬6,931人，人數更是高居全國第2，在桃園市新住民是相當重要的一個族群，市長鄭文燦多年來，相當關心新住民朋友的權益，桃園市北區有新住民文化會館、南區有新住民培力中心、市府社會局也成立新住民事務科，希望照顧新住民朋友，也讓他們感受到桃園是一個幸福的家。

針對媒體詢問是否會提出新住民的政策，林智堅表示，目前已邀集各個領域的專家學者，在各個面向做政策的規劃，未來將會針對不同的族群、產業、交通、教育、文化、環境等各個面向，陸續地推出政策的白皮書。

林智堅今天到桃園火車站後站地區，分別拜訪南籍的新住民老闆Adam Quý及特助陳兆輝所開設的越南河粉、咖啡/音樂酒吧餐廳，於進行交流、會談，並DIY體驗越南滴漏咖啡，品嚐越南河粉後，轉往望見書間書店，由書店創辦人林周熙進行導覽，林周熙並致贈林智堅今年書店的出版品《遙曲徜徉》。

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