林智堅陷論文爭議　民眾黨街訪桃園市民轟：政治人物要做好榜樣

▲林智堅出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

前新竹市長林智堅碩士論文抄襲爭議連環爆，民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」18日上傳最新街訪影片，不少受訪民眾大喊抄襲行為不佳，認為政治人物理應帶頭做好榜樣。民眾黨由桃園市長參選人賴香伶指出，桃園市民的眼睛是雪亮的，不能認同抄襲，也會對政治人物的誠信打上一個大問號。

針對林智堅論文門，民眾黨由桃園市長參選人暨立法委員賴香伶及桃園市楊梅區市議員參選人張清俊主持，前往桃園火車站周邊進行街訪，詢問「覺得林智堅是抄襲嗎？」、「會不會懷疑林智堅的政治誠信？」、「會影響你的投票意願嗎？」、「如果林智堅真的抄襲應該退選嗎？」、「你怎麼看林智堅辭新竹市長來選桃園？」等5項問題。

一位男同學認為，林智堅抄襲「很白爛」，對於林智堅不退選轉戰桃園，他直言「下課了，不要來了啦！」

一位年輕女生表示，抄襲行為不佳，但整個政壇都是「抄來抄去」。另一位女子則指出，抄襲根本不該存在，林智堅今天會抄襲，代表不重視著作權，也會令民眾懷疑他過往的作為，究竟是不是自己做的，選民可能不會那麼支持他。

一位先生指出，林智堅不誠實，論文就是用抄的，竹科不少人寫過論文，一看就知道林智堅在做什麼，不過林智堅要不要退選不是他決定的，能不能選也不是他決定的。另一位女子則說，如果其他人也這樣抄，文憑就沒有意義，政治人物理應帶頭做好榜樣。

立委賴香伶指出，桃園市民的眼睛是雪亮的，不能認同抄襲，也會對政治人物的誠信打上一個大問號，林智堅中華大學碩士論文與竹科管理局研究報告相似度極高，若有參與為何不加引註，可能觸犯學術倫理上的剽竊，寫論文一定要尊重他人的智慧結晶。

賴香伶表示，從論文門可以看見政治人物的態度，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到國安局長陳明通，通通跳出來轉移焦點，並非好的政治文化，民眾黨把誠信、清廉、公開透明視為核心價值，絕對會打一場美好且值得肯定的選戰。

桃園市楊梅區市議員參選人張清俊指出，市民對抄襲難以接受，不過林智堅還是有參選的權利，能不能當選，端看民眾的容忍度與智慧。