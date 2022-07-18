　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重建臺灣藝術史！國美館「做工的人」特展　礦工畫家洪瑞麟作品亮相

▲▼國寶畫家洪瑞麟2500件作品文物　全數捐贈文化部 。（圖／文化部提供）

▲國寶「礦工畫家」洪瑞麟作品，在國立臺灣美術館展出 。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

重建臺灣藝術史，國立臺灣美術館近推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展，展出「礦工畫家」洪瑞麟大量描繪「勞動者」與「礦工」的畫作，也精選20世紀臺灣美術史上更多藝術家對於各行業勞動者雕塑、繪畫、攝影等作品。

▲▼洪瑞麟作品。（圖／國立臺灣美術館提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼前輩藝術家洪瑞麟，生前大量描繪「勞動者」與「礦工」畫作。（圖／國立臺灣美術館提供）

▲▼國立臺灣美術館近推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展（圖／國立臺灣美術館）

國美館說明，為感念知名前輩藝術家洪瑞麟家屬，捐贈大量作品予文化部由國美館代管，並表彰洪瑞麟對臺灣美術的貢獻及定位，特別推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展，並規劃多元面向的藝術推廣與跨域活動。

適逢以礦工、村民各勞動樣貌生活為背景的臺灣電影《無言的山丘》上映30週年，日前也舉辦電影放映及映後座談，除了播映《無言的山丘》數位修復版，還邀請該片導演王童、女主角楊貴媚出席。

國美館館長廖仁義提到，30年前曾看過《無言的山丘》，30年後再看依舊感動，王童和楊貴媚也分享當年在選角、詮釋女主角阿柔的心情，還有當時開拍的時空背景。王童說，當時選擇楊貴媚當女主角，「是因為我要演員，而非明星，真正的演員是藝術家，是要紮根在土地上」。

楊貴媚也說，跟王童的合作可說是演藝生涯重要的轉折，尤其導演對於角色及服裝的要求，至今仍是難忘的回憶。王童進一步分享，對土地與身分的認同和藝術創作的「純粹」，是他一生創作的重要觀念。

▲▼國立臺灣美術館廖仁義館長、映後座談嘉賓王童導演、楊貴媚影后、主持人林盈志副執行長合影（圖／國美館提供）

▲適逢描述礦工與勞動者的經典電影《無言的山丘》上映30週年，日前也舉辦數位修復版放映及映後座談。（圖／國美館提供）

《無言的山丘》在1992年首映，是王童「臺灣近代三部曲」之第三部曲，片中描繪日治時代瑞芳地區礦工與鄉村居民，為了生存而在艱困的環境中奮鬥，卻須面臨殖民政府與礦場主人的高壓管理、礦坑難以預測的各種風險、疫病和貧困對性命與謀生等種種磨難。

鏡頭下呈現出當時社會底層勞工與人民的無奈、辛酸，還有為了追求更好生活、彼此照應而堅忍求生的可貴人性。影片甫上映即榮獲當年度金馬獎6項大獎與國內外多項大獎肯定，深獲社會矚目，至今持續譽為經典之作。

▲▼國立臺灣美術館近來推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展，此為洪孔達1929年攝影作品〈家庭工廠〉。（圖／國立臺灣美術館典藏）

▲此次展覽也精選其他藝術家對各行業勞動者的攝影、雕塑、繪畫作品。此為洪孔達1929年攝影作品〈家庭工廠〉。（圖／國立臺灣美術館典藏）

國美館「做工的人」特展分享洪瑞麟藝術歷程、創作觀念，還有對於「勞動者」與「礦工」作品的關注，以及他在20世紀臺灣美術寫實風格中的代表性地位，更進一步從洪瑞麟一生關注的「勞動者」重點主題延伸，精選20世紀臺灣美術史上更多藝術家在各行業勞動者雕塑、繪畫、攝影等作品，展覽即日起至8月7日在國美館展出。

▲▼國立臺灣美術館近推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展（圖／國立臺灣美術館）

▲▼國立臺灣美術館近推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展。（圖／國立臺灣美術館）

▲▼國立臺灣美術館近推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展（圖／國立臺灣美術館）

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
頂大妹「精通英日文」月領2萬多　親戚嘆：不如當作業員
15天用100度嚇壞　竟是因「變頻冷氣」！見耗電1關鍵她才恍
揭密李鴻淵殺人兇槍！符合俄式武器設計概念　「大黑星」價格曝
前白宮醫：拜登「認知能力」出現問題　恐無法做完整個任期
BA.5差在哪？統計曝76%都有「1症狀」　感染時間長至7天
快訊／陳時中明公布「總統級」競選團隊　陳建仁任競總主委
痛罵林佳龍「真的噁心」被解除職務！張博洋再發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

黃偉哲盼佛畫藝術帶給社會美好善念　民治、永華市長室張掛觀音畫作

【英語多益通】狂收「垃圾訊息」英文怎麼說？

收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

桃園+1903　疫情單日下降27%...5月以來確診數最低

台東6個月至5歲幼兒莫德納疫苗　7／22起開打

女友用IG小帳「買1服務」驚呼有效　一看綠慘了…男主不是他

基隆+235！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　7／22起七區接種施打

台東+214　衛生局籲盡快打疫苗防疫不鬆懈

「火辣內衣」帶回家突消失！媽笑回1句　她尬爆：想鑽進地洞

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

黃偉哲盼佛畫藝術帶給社會美好善念　民治、永華市長室張掛觀音畫作

【英語多益通】狂收「垃圾訊息」英文怎麼說？

收藏就像鑰匙！文化部跟風「哥吉拉」　推水怪+古生物展看特暴龍

桃園+1903　疫情單日下降27%...5月以來確診數最低

台東6個月至5歲幼兒莫德納疫苗　7／22起開打

女友用IG小帳「買1服務」驚呼有效　一看綠慘了…男主不是他

基隆+235！6個月至5歲幼童莫德納疫苗　7／22起七區接種施打

台東+214　衛生局籲盡快打疫苗防疫不鬆懈

「火辣內衣」帶回家突消失！媽笑回1句　她尬爆：想鑽進地洞

林智堅挨批夾行政資源打選戰　張善政：應展現獨立管道與能力

完勝整個夏季的「蝴蝶結包頭」！輕鬆GET法式慵懶感

一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

美對台第5度軍售　國台辦：民進黨把台灣同胞往火坑裡推

校犬可樂陪伴師生12年「畢業了」　曾和舞獅對峙、趕走暴衝水牛

全聯砸6.18億標台南、高雄地上權案　麗寶一口氣搶下3案

台啤探花籤挑蓋比　黃泓諭、呂蔡瑜倫綠衫軍重複中選

嚴正嵐「以為人母在家輕鬆」　當媽2個月認寂寞：該不該請保姆？

尿尿闖禍不能上床！悲情汪「半身趴一半」後腳黏地　扭動求原諒

房東反悔！恬娃被迫倒店　憶「被包養時光」嘆：當小三真好

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

生活熱門新聞

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

哥吉拉老公回應　妻急求饒

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

重機後座妹裸背炸半顆奶球　全網暴動

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

「哥吉拉之亂」懶人包曝！人妻芭比Q了

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

IKEA賣防離婚神器　台南Josh回1句網笑翻

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

哥吉拉老公回應　妻急求饒

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面