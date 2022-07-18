重建臺灣藝術史！國美館「做工的人」特展　礦工畫家洪瑞麟作品亮相

▲國寶「礦工畫家」洪瑞麟作品，在國立臺灣美術館展出 。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

重建臺灣藝術史，國立臺灣美術館近推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展，展出「礦工畫家」洪瑞麟大量描繪「勞動者」與「礦工」的畫作，也精選20世紀臺灣美術史上更多藝術家對於各行業勞動者雕塑、繪畫、攝影等作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼前輩藝術家洪瑞麟，生前大量描繪「勞動者」與「礦工」畫作。（圖／國立臺灣美術館提供）



國美館說明，為感念知名前輩藝術家洪瑞麟家屬，捐贈大量作品予文化部由國美館代管，並表彰洪瑞麟對臺灣美術的貢獻及定位，特別推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展，並規劃多元面向的藝術推廣與跨域活動。

適逢以礦工、村民各勞動樣貌生活為背景的臺灣電影《無言的山丘》上映30週年，日前也舉辦電影放映及映後座談，除了播映《無言的山丘》數位修復版，還邀請該片導演王童、女主角楊貴媚出席。

國美館館長廖仁義提到，30年前曾看過《無言的山丘》，30年後再看依舊感動，王童和楊貴媚也分享當年在選角、詮釋女主角阿柔的心情，還有當時開拍的時空背景。王童說，當時選擇楊貴媚當女主角，「是因為我要演員，而非明星，真正的演員是藝術家，是要紮根在土地上」。

楊貴媚也說，跟王童的合作可說是演藝生涯重要的轉折，尤其導演對於角色及服裝的要求，至今仍是難忘的回憶。王童進一步分享，對土地與身分的認同和藝術創作的「純粹」，是他一生創作的重要觀念。

▲適逢描述礦工與勞動者的經典電影《無言的山丘》上映30週年，日前也舉辦數位修復版放映及映後座談。（圖／國美館提供）

《無言的山丘》在1992年首映，是王童「臺灣近代三部曲」之第三部曲，片中描繪日治時代瑞芳地區礦工與鄉村居民，為了生存而在艱困的環境中奮鬥，卻須面臨殖民政府與礦場主人的高壓管理、礦坑難以預測的各種風險、疫病和貧困對性命與謀生等種種磨難。

鏡頭下呈現出當時社會底層勞工與人民的無奈、辛酸，還有為了追求更好生活、彼此照應而堅忍求生的可貴人性。影片甫上映即榮獲當年度金馬獎6項大獎與國內外多項大獎肯定，深獲社會矚目，至今持續譽為經典之作。

▲此次展覽也精選其他藝術家對各行業勞動者的攝影、雕塑、繪畫作品。此為洪孔達1929年攝影作品〈家庭工廠〉。（圖／國立臺灣美術館典藏）

國美館「做工的人」特展分享洪瑞麟藝術歷程、創作觀念，還有對於「勞動者」與「礦工」作品的關注，以及他在20世紀臺灣美術寫實風格中的代表性地位，更進一步從洪瑞麟一生關注的「勞動者」重點主題延伸，精選20世紀臺灣美術史上更多藝術家在各行業勞動者雕塑、繪畫、攝影等作品，展覽即日起至8月7日在國美館展出。

▲▼國立臺灣美術館近推出「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」特展。（圖／國立臺灣美術館）