快訊／斯里蘭卡國會議長正式宣布：總統辭職下台

▲ 斯里蘭卡總統拉賈帕克薩在新加坡遠距提辭呈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡陷入獨立以來最嚴重經濟危機，引爆大規模示威抗議，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在原先承諾請辭的13日搭機出逃，14日才在新加坡遠距離發信，向國會遞出辭呈。國會議長於台灣時間15日近中午12時召開記者會正式宣布，拉賈帕克薩已經辭職下台，預計7天內選出新總統。

根據當地NewsFirst報導，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）15日召開特別記者會宣布，拉賈帕克薩的辭呈已於14日生效，議會將於16日召開會議，開始選舉新總統的程序，預計7天內完成。

現年73歲的拉賈帕克薩原定13日正式請辭，當天凌晨卻逃往馬爾地夫，14日晚間降落新加坡樟宜機場，稍晚一輛白色BMW、一輛黑色賓士休旅車及一輛黑色Toyota休旅車被捕捉到在保安及警車帶領下離開機場。

根據《聯合早報》，新加坡外交部14日證實，拉賈帕克薩已獲准入境進行私人訪問，未尋求庇護，而新加坡一般來說不會批准庇護要求。該國警方則聲明表示，拉賈帕克薩持社交探訪證入境，敦促所有民眾遵守法律。

綜合《海峽時報》、《路透社》報導，拉賈帕克薩抵達新加坡後不久以電子郵件向阿貝瓦德納遞交辭呈。消息傳出後，聚集首都可倫坡的反政府示威現場爆出陣陣歡呼，民眾開心跳舞、放煙火慶祝。

議長發言人雅帕（Indunil Yapa）說明，信件已轉交司法部長，評估相關法律問題。阿貝瓦德納要求親眼過目辭呈，因此這封信將盡快從新加坡送往斯里蘭卡首都可倫坡。議長辦公室14日稍晚表示，預計當地時間15日上午7時半（台灣上午10時）正式宣布他辭職的消息。

斯里蘭卡面臨經濟危機引發的政治動盪，分析人士將其歸咎於歷屆政府管理不善，而拉賈帕克薩2019年上台以來的政策導致問題加劇，且觀光旅遊業受疫情影響嚴重。糧食、原油及藥品短缺之下，憤怒的民眾上街抗議，要求拉賈帕克薩下台的示威活動已經持續數月，上周有數萬人攻佔總統官邸，更佔領可倫坡其他重要政府大樓，使暴動進一步升級。

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