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斯里蘭卡總理宣誓就職代理總統　國會20日選出下任國家領袖

▲▼斯里蘭卡民眾憤怒包圍並闖入總理辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 斯里蘭卡因經濟危機引發暴動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在經濟危機下出逃，14日在新加坡遠距離遞出辭呈，全國歡欣鼓舞。國會議長15日正式宣布，拉賈帕克薩已經辭去總統職務。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）稍早宣誓就職代理總統，議會預計20日投票選出新總統，任期至2024年。

綜合《美聯社》及當地媒體報導，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）15日召開記者會宣布，拉賈帕克薩的辭呈已於14日生效。總理辦公室表示，威克瑞米辛赫15日在首席法官見證下宣誓就任臨時總統，暫代至選出新總統為止，但根據憲法，最多僅能任職30天。

阿貝瓦德納15日也宣布，該黨領導人稍早決定，20日透過議會選舉選出新領袖。國會表示，15日的會議上決定，16日將召開會議，推動選舉新總統的流程，19日進行候選人提名，20日表決，新領導人將率領國家至完成拉賈帕克薩至2024年剩餘的任期。新任總統也可能任命新總理，必須得到議會批准。

拉賈帕克薩請辭消息一出，反政府示威現場爆出陣陣歡呼，民眾開心跳舞、施放煙火。首都可倫坡總統辦公室外的民眾也歡欣不已，但認為威克瑞米辛赫也應該下台。73歲民眾皮萊（Velauynatha Pillai）就表示，「我很高興戈塔巴雅終於走了。他應該早一點辭職，就不會造成太大的問題」，但直指威克瑞米辛赫是拉賈帕克薩家族的支持者，「他有幫助他們，他也必須下台。」

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