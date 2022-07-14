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快訊／斯里蘭卡總統搭機逃往新加坡！　傳再轉機飛往沙烏地阿拉伯

▲▼斯里蘭卡總統候選人戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡總統總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）13日凌晨搭軍機逃往馬爾地夫，有消息指出他會搭乘私人飛機到新加坡，另有媒體報導指，他會先搭機前往新加坡後，會再飛往沙烏地阿拉伯。拉賈帕克薩出逃後，任命總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）為代理總統引發民眾怒火，群眾包圍總理辦公室要求兩人辭職下台，過程中更造成1人因吸入過多催淚瓦斯而身亡。

▲▼斯里蘭卡民眾憤怒包圍並闖入總理辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡民眾憤怒包圍總理辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

《印度時報》最新消息指出，拉賈帕克薩14日會搭乘私人飛機抵達新加坡；不過，《美聯社》引述馬爾地夫官員說法指，拉賈帕克薩是搭乘沙烏地阿拉伯航空（Saudi Airlines）的飛機前往新加坡，之後會再飛往沙烏地阿拉伯。

斯里蘭卡《每日鏡報》稍早報導，拉賈帕克薩原定13日深夜要搭乘新加坡航空班機，但最後因和一般民眾搭乘相同班機太緊張，所以最後未登機。據了解，因美國拒絕發放旅行簽證，讓拉賈帕克薩無法逃往美國；他先前擁有美國籍，直到2019年為了參選總統才放棄。

▲▼斯里蘭卡民眾憤怒包圍並闖入總理辦公室。（圖／路透）

▲▼斯里蘭卡示威群眾闖入總理辦公室。（圖／路透）

▲▼斯里蘭卡民眾憤怒包圍並闖入總理辦公室。（圖／路透）

拉賈帕克薩原本做出承諾，將在13日正式請辭，結果不但沒兌現承諾，還搭機逃往國外，並指派威克瑞米辛赫為代理人，引發民眾怒火。儘管威克瑞米辛赫表示，會根據憲法在20日選出新任總統，但依舊無法平息民怨，數百名示威者包圍議會大樓和總理辦公室，要求兩人立刻請辭下台，最終和警方爆發衝突，造成1人死亡、84人受傷。

根據《海峽時報》報導，死亡的示威者是26歲的賈里亞（Jaliya Dissanayake），他原本就患有呼吸道疾病，他13日晚間在首都可倫坡的總理辦公室外抗議時，因吸入過多警察發射的催淚瓦斯導致窒息而死。

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