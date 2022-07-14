斯里蘭卡負債通膨經濟將崩盤　美媒盤點下一步：盼IMF出手相救

▲斯里蘭卡總統逃亡馬爾地夫，民眾佔領總統官邸，國家進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

斯里蘭卡陷入毒疫以來最嚴重經濟危機，自從全球新冠疫情導致賴以為生的觀光業衰退，加上俄烏戰爭迫使國際原物料價格上漲，該國貨幣貶值80%、政府負債達510億美元，處於破產邊緣，通貨膨脹加速失控使得該國沒錢進口汽油、牛奶、燃氣、藥品、衛生紙，總統拉賈帕克薩只能逃亡馬爾地夫。政府只能將希望寄託在國際貨幣基金組織（IMF）。

根據《美聯社》，斯里蘭卡瀕臨破產邊緣，民眾對於長期以來的貪汙腐敗表示不滿，加上國內通貨膨脹加劇、難以購買民生物資，使得動亂維持數個月，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在總統官邸遭到民眾占領後，於11日透過總理請辭、13日帶著妻子搭乘軍機逃離至馬爾地夫避難，不過動亂並未因此結束、經濟與政治問題也無法在短時間內解決。

報導指出，擁有2200萬人口的斯里蘭卡負債累累的經濟已瀕臨「崩潰」，長期以來仰賴鄰國印度、中國、國際貨幣基金組織協助，物資短缺使得一般民眾根本連飯都吃不起，他們排了數個小時的隊，只為購買稀缺的燃料與烹飪用燃氣，目前代理總統職位的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）將在新政府成立後請辭。

▲斯里蘭卡嚴重缺乏糧食、醫療藥品、燃料等。（圖／達志影像／美聯社）

＊斯里蘭卡面臨多嚴重的危機？



與其歸咎俄烏戰爭等國際因素，部分經濟學者們認為，斯里蘭卡的這場經濟危機其實主要源自於國內，包括執政團隊多年的經營不善與政府的貪汙腐敗，且民眾的怒火主要集中在總統拉賈帕克薩、以及他的胞兄兼前任總理與總統馬欣達（Mahinda Rajapaksa），馬欣達在群眾運動演變成暴力示威後請辭。

馬欣達於2021年4月突然禁止化肥、推行有機農業計畫，使得農民措手不及，進而導致水稻減產，米價也跟著上漲。且由於大型基礎設施建設項目的外債激增，政府需要增加稅收，然而馬欣達卻推動斯里蘭卡史上最大規模的減稅，在外匯儲備下降後，債權人降低斯里蘭卡的信用評鑑等級，阻止其借入更多資金。

＊通貨膨脹如何影響現實生活？



其實位處熱帶地區的斯里蘭卡，通常是不缺食物的，然而前述馬欣達推動的錯誤政策，導致米價上漲，民眾開始挨餓。根據聯合國世界糧食計畫署統計，斯里蘭卡近10個家庭就有9個不吃飯、或節省開支，同時有300萬個家庭正接受緊急人道救援。

俄烏戰爭下，國際糧食與石油價格上漲，5月通膨率接近40%，臨時價格上漲近60%，政府公務人員還因此獲得為期3個月的額外假期，政府讓他們回家種植供自己食用的作物。

醫療藥品的嚴重缺乏，使得醫師們透過社群軟體呼籲，警告民眾最好要盡一切力量不要讓自己生病，否則就連動手術時的醫療藥品都缺乏。

▲斯里蘭卡醫師警告，最好不要生病。（圖／達志影像／美聯社）

＊斯里蘭卡政府如何力挽狂瀾？



威克瑞米辛赫是第6次出任斯里蘭卡總理，在抗議群眾要求結束「拉賈帕克薩王朝」（該家族長期把持伊斯蘭卡政權）的風潮下，他的人事任命的目標在於如何挽回民眾對政府的信心，使經濟重回正軌。

至目前為止，伊斯蘭卡仰賴鄰國印度40億美元的信貸額度，印度代表團6月23日曾赴斯里蘭卡首都可倫坡針對更多援助項目進行談判；不過威克瑞米辛赫警告，不能過度指望印度。

今年6月初，聯合國開始向全球公開呼籲援助斯里蘭卡，不過目前募得的資金對於維持政府半年運作所需的60億美元而言，僅能算是冰山一角。

威克瑞米辛赫於6月12日受訪時透露，他將考慮從俄羅斯購買更多折扣價格的石油，以協助該國度過危機。雖然在政府力挽狂瀾下，2019年實施的化肥禁令、減稅政策所造成的損害已開始逆轉，不過要見到明顯的效果恐怕還需要一段時間。

＊斯里蘭卡的下一步？



當地媒體《可倫坡時報》（Colombo Times）最近在報導指出，斯里蘭卡將最後的希望寄託在國際貨幣基金組織（IMF）上，斯里蘭卡政府正在與IMF進行談判，威克瑞米辛赫預計7月底與IMF達成出初步協議。

《美聯社》認為，政治上的腐敗加重斯里蘭卡的經濟危機，使得外界對於斯里蘭卡的金融救援複雜化，即便國會議員將於7月20日選出新總統。

美國華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）經濟學家兼政策研究員穆克吉（Anit Mukherjee）認為，雖然IMF或世界銀行展開的任何援助都應該附帶嚴格條件，用以確保援助金不會被濫用，但畢竟斯里蘭卡位處全球最繁忙的航運通道，讓如此具重要戰略意義的國家面臨經濟崩潰，恐怕是不智之舉。