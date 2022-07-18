找餐廳用Google搜尋太老了！　2款APP成年輕人愛用新寵

▲Google的搜尋和地圖服務受到競爭對手強力威脅。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

曾經稱霸全球的Google恐怕很快就不是人們最常用的搜尋網站了，根據該公司一項內部數據顯示，Z世代年輕人中將近40％的用戶，偏好透過TikTok或Instagram搜尋，主因是有更直接的視覺體驗，TikTok同時也對YouTube造成威脅。用戶使用習慣的改變促使Google決定，改變搜尋服務以及地圖服務，以吸引更多年輕用戶使用。

《商業內幕》報導，TikTok在過去短短幾年的爆紅與受年輕人歡迎程度，帶動主打短影音的趨勢，促使Instagram和Snapchat等對手複製這項成功模式，紛紛推出Reels與Spotlight。

如今TikTok更發展成不只是社群平台，甚至改變了年輕世代的搜尋習慣，進而對Google造成顯著威脅。Google資深副總雷格哈芬（Prabhakar Raghavan）此前在記者會中指出，根據公司內部研究顯示，大約40％年輕人在找中午該吃什麼好時，不會打開Google Maps或搜尋，而是會從TikTok或Instagram找靈感。

Google官方證實這項數據，表示在這方面受到了強勁威脅，不過公司也強調他們計畫改進搜尋引擎，以更符合年輕用戶的使用習慣與偏好，包括AR（擴增實境）服務。

報導先前指出，TikTok已對YouTube造成明顯威脅，而YouTube和Google同屬於母公司Alphabet。《商業內幕》估計TikTok的廣告收益將在2024年超越YouTube。