　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

找餐廳用Google搜尋太老了！　2款APP成年輕人愛用新寵

▲▼Google Chrome瀏覽器。（圖／達志影像）

▲Google的搜尋和地圖服務受到競爭對手強力威脅。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

曾經稱霸全球的Google恐怕很快就不是人們最常用的搜尋網站了，根據該公司一項內部數據顯示，Z世代年輕人中將近40％的用戶，偏好透過TikTok或Instagram搜尋，主因是有更直接的視覺體驗，TikTok同時也對YouTube造成威脅。用戶使用習慣的改變促使Google決定，改變搜尋服務以及地圖服務，以吸引更多年輕用戶使用。

《商業內幕》報導，TikTok在過去短短幾年的爆紅與受年輕人歡迎程度，帶動主打短影音的趨勢，促使Instagram和Snapchat等對手複製這項成功模式，紛紛推出Reels與Spotlight。

如今TikTok更發展成不只是社群平台，甚至改變了年輕世代的搜尋習慣，進而對Google造成顯著威脅。Google資深副總雷格哈芬（Prabhakar Raghavan）此前在記者會中指出，根據公司內部研究顯示，大約40％年輕人在找中午該吃什麼好時，不會打開Google Maps或搜尋，而是會從TikTok或Instagram找靈感。

Google官方證實這項數據，表示在這方面受到了強勁威脅，不過公司也強調他們計畫改進搜尋引擎，以更符合年輕用戶的使用習慣與偏好，包括AR（擴增實境）服務。

報導先前指出，TikTok已對YouTube造成明顯威脅，而YouTube和Google同屬於母公司Alphabet。《商業內幕》估計TikTok的廣告收益將在2024年超越YouTube。

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲
30歲生三胎被夫嫌「下面變鬆」私訊曝　醫1句話神回！她笑了
哥吉拉老公回應！　人妻懊惱急求饒：以後可以帶我去看模型嗎？
女騎士自撞秀朗橋分隔島　頭部重創不治
雷陣雨擴大時間曝　這天起挑戰最高溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

35年真好友！他爽中千萬頭獎　信守承諾和友平分

找餐廳用Google搜尋太老了！　2款APP成年輕人愛用新寵

日媒民調：7成日本人肯定前首相安倍晉三功績

索馬利亞中部飯店遭汽車炸彈攻擊　至少5死14傷

槍擊畫面曝！美休士頓公寓爆槍擊事件　4人喪命

舊愛還是最美　珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

山上徹也最後發文「拼命生活只為負數起點歸零」！用1遊戲當帳號名

安倍晉三遭槍殺　山上徹也曾在推特發文：我憎恨統一教！

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

35年真好友！他爽中千萬頭獎　信守承諾和友平分

找餐廳用Google搜尋太老了！　2款APP成年輕人愛用新寵

日媒民調：7成日本人肯定前首相安倍晉三功績

索馬利亞中部飯店遭汽車炸彈攻擊　至少5死14傷

槍擊畫面曝！美休士頓公寓爆槍擊事件　4人喪命

舊愛還是最美　珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

山上徹也最後發文「拼命生活只為負數起點歸零」！用1遊戲當帳號名

安倍晉三遭槍殺　山上徹也曾在推特發文：我憎恨統一教！

美槍手闖入商場掃射！　釀多人死傷

水喝多少才夠？營養師：3狀況再多喝　「黃金時間、公式」一次公開

直擊大S東區約會具俊曄！　等紅燈「也要緊貼彼此」牽成麻花捲

朱俐靜追思會千人到場！家屬發文送別「恭喜畢業」　告別式不開放

六都選戰民進黨「坐二望三搶四」　國民黨力拚過半

11檔台股ETF除息大戰今開打！　逾114萬人屏息

2天前曬合照慶結婚3年…林利爆離婚！台灣妻答應簽字：至少讓你自由

0050今除息、汽油今起調降0.3元　財經HOT 5一次看

歐盟內部報告：俄國經濟受制裁打擊將嚴重衰退

女警嗆「我用眼睛看就知道他們沒前科」　她報案被打槍輕生

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

國際熱門新聞

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

「跨性別女囚」竟讓2女獄友懷孕

山上徹也曾發文　表達痛恨統一教

闆娘為了「表情符號」氣炸尖叫！　她慘遭解雇

2022年6天災　盲眼龍婆預言中了

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

山上徹也推特曝！最後發文：有一種感覺…

韓女大生被同學性侵　推下3樓亡

女大生遭性侵慘死！男同學上銬冷回：對不起

珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

掉進恐怖池塘　她發出聲音慘被鱷魚咬死

不堪長新冠折磨2年　她申請合法安樂死

石油難望增產　拜登中東行無突破

更多熱門

相關新聞

妹子用IG見「1規定」崩潰　全場愣：現在才知道

妹子用IG見「1規定」崩潰　全場愣：現在才知道

許多人都有經營自己的社群網站，其中以圖文為主的IG（Instagram）就很受年輕人的歡迎，還可以追蹤好友以及喜愛的偶像，能夠隨時關注最新消息，不過一名網友指出，個人IG的追蹤數一直停滯在7505人，即使有新追蹤，刷新之後就沒了，上網一查才發現原來有限制，不過7505的追蹤數也讓許多網友驚呼。

他停紅燈按喇叭　遇新店戰神...慘吞3罰單

他停紅燈按喇叭　遇新店戰神...慘吞3罰單

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

Google新系統來了！　免費讓10年老電腦起死回生

臉書Google強制付費給媒體「獨缺台灣」　學者：政府不能袖手旁觀

臉書Google強制付費給媒體「獨缺台灣」　學者：政府不能袖手旁觀

辣模逛街邊走邊脫衣　員工轉頭嗨了

辣模逛街邊走邊脫衣　員工轉頭嗨了

關鍵字：

Google抖音TikTokInstagramIG

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

哥吉拉老公回應　妻急求饒

64歲男騙砲12人！女師驚覺當小三遭威脅

秀朗橋機車道死亡車禍！　女騎士自撞分隔島不治

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面