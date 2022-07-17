「刷新之後就消失！」妹子用IG見1規定崩潰　全場愣：現在才知道

▲原來IG的追蹤人數有限制。（示意圖，非新聞當事者／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都有經營自己的社群網站，其中以圖文為主的IG（Instagram）就很受年輕人的歡迎，還可以追蹤好友以及喜愛的偶像，能夠隨時關注最新消息，不過一名網友指出，個人IG的追蹤數一直停滯在7505人，即使有新追蹤，刷新之後就沒了，上網一查才發現原來有限制，不過7505的追蹤數也讓許多網友驚呼。

原PO在Dcard上，個人IG擁有追蹤了7505個帳號，不過她發現，最近有新追蹤帳號，刷新之後全變成沒有追蹤，不管試了幾次都沒有用，上網一查後才發現，原來IG有追蹤帳號的限制，不允許用戶追蹤超過7500人，「好的，我以前真的都不知道，所以有沒有什麼辦法可以再追蹤新的帳號？除了開新帳」。

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▲新追蹤帳號，刷新之後卻消失了。（圖／翻攝自Dcrad）

貼文曝光後，網友對於原PO的追蹤數感到驚訝，「7500追蹤，比7500粉絲還要難，到底怎麼有辦法追那麼多帳號」、「我跪了，7500光按追蹤要按多久」、「這個不追蹤7500人還不會知道」、「我光追蹤1百多人，限時就看不完了」。

不少人都好奇，原PO追蹤這麼多怎麼看得完，她表示，「我只看我想看的，因為這世上漂亮的人很多，看到喜歡的就追蹤」，追蹤這麼多人，只是為了避免演算法導致之後看不到，「我會把追蹤的高顏值人類放貼文收藏，定期去看」。

事實上，Instagram曾公告，之所以有這項規定，「是為了減少垃圾訊息數量」，不允許任何用戶追蹤超過7500人，「凡是嘗試追蹤超過 7500人的用戶，不論他們本身擁有多少粉絲，皆會看到錯誤訊息」。任何目前追蹤超過7500人的用戶，都是在這項變更生效之前所追蹤的。

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