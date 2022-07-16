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社會 社會焦點 保障人權

亂按喇叭...遇新店戰神　嗆「警察找麻煩」他慘吞3罰單芭比Q了

記者唐詠絮／彰化報導

被封為「新店戰神」巡佐許哲維，一年多前調到彰化分局後立下不少戰績，曾有被攔查的民眾手還嚇得直發抖，日前又有駕駛停紅燈時因許哲維擋道，按下喇叭被攔下起爭執，戰神還拿起手電筒對著他狂照，讓他氣炸直呼「警察找麻煩」，對此分局表示，若駕駛認為盤查不合理，可依規定聲明異議。

▲警察拿手電筒對他狂照。（圖／翻攝自TikTok／pp.ppoopp）

▲警察拿手電筒對他狂照。（圖／翻攝自TikTok／pp.ppoopp）

一名彰化網友在TikTok貼出兩段影片，停紅燈時因為許哲維擋在前方，他按喇叭請對方讓開，想停在紅綠燈下的位置，結果被攔下還不斷的被質問「剛剛紅燈你在幹嘛？為什麼要按喇叭」。

過程中，該網友因為不願配合戴口罩，許哲偉要開罰他未戴口罩跟亂按喇叭，而該網友也接受開罰，但對於警方的態度很不滿，將影片放上網影片曝光後，短短一天就有破百萬人觀看，不少人敲邊碗期待看後續，更對該名網友敢對警察按喇叭真的太勇敢了。

▲警察拿手電筒對他狂照。（圖／翻攝自TikTok／pp.ppoopp）

▲網友留言都想看後續發展。（圖／翻攝自TikTok／pp.ppoopp）

彰化分局中正派出所指出，該所許巡佐等2人於07月13日18-20時邏勤務，於19時17分在彰化市金馬路2段、彰美路1段口發現郭姓汽車駕駛人疑似要闖紅燈，且按鳴喇叭不依規定(道交條例41條)，執勤同仁客觀判斷易發生危險，所以依警職法第八條予以攔檢盤查，並請其出示身分證；若駕駛認為盤查不合理，可以依規定聲明異議。

另外，本案盤查時警方發現駕駛未戴口罩，當下予以勸導改善，惟該駕駛不配合並態度不佳，警方依規定填製稽查單函送衛生局裁處。另交通違規的部分按鳴喇叭不依規定(第41條)、直行車行駛有轉彎車道(48條1項2款)亦依規定告發。

許哲維曾擔任深坑派出所巡佐，警專24期畢期，因為辦案認真，績效極佳，平均每年都可拿到320支嘉獎，是所內的績優人員，7年就升上巡佐的紀錄更讓許多同事刮目相看，破獲大批毒品分裝廠，因此被同仁稱為「新店戰神」、「緝毒戰神」，調到彰化後屢建奇功，昨天執行緝毒勤務直到今天中午才闔眼休息。

有員警私下透露，許哲維執勤相當認真，帶班巡邏屢屢線上查獲毒品、槍枝、通緝犯及酒駕公危案件，對轄區治安維護有重大貢獻，而彰化分局對於許的嚴正職法態度也給予支持及肯定。

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