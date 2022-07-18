汽車「劈腿」開上人行道　張清俊kuso發梗圖帶出政見

▲張清俊以kuso方式諷刺交通亂象。（圖／桃園市楊梅區議員參選人張清俊提供）



記者陳家祥／綜合報導

台灣民眾黨發言人、楊梅區市議員參選人張清俊在臉書上PO出多張創意圖文，用「劈腿」、「急尋萬磁王」、「此路是我開」等說法，諷刺地方交通亂象，車輛不是「劈腿」開上人行道，就是並排停車，甚至整台車就停在馬路或人行道上，造成人車通行的難度與風險。

台灣長期以來的交通亂象，常讓新移民感到不可思議，今年三月才有住在高雄的波蘭記者揭露，人行道上竟然有機車飆車、按喇叭，害行人只能被逼讓道，被網友酸說丟臉丟到國外，影響台灣國際聲譽。

張清俊表示，一定許多用路人跟他一樣，曾「讚嘆」過這類違停的離譜程度，交通違規在非鬧區也許不會招惹民怨，但在楊梅主要的幾條鬧街上，違停亂象天天上演，市民朋友還要忍多久？他認為違停的亂象，絕對能透過政策來改善。

張清俊說，他提出的第一項政策工具就是「科技執法」；第二項則是「劃設停車費收益區」。他表示，有關「科技執法」大家應該都已經有所耳聞，利用智慧科技結合影像技術，就能由系統自動判讀是否違規，再由執法人員在後端審核，無論是闖紅燈、違規（臨時）停車、違規迴轉、不禮讓行人等，都可以一個按鍵就告發 。

張清俊表示，桃園市政府也正在執行「百大路口租賃式科技執法」的政策，但新建置的設備，是以取締闖紅燈、紅燈越線、紅燈左右轉等違規為主，這方向是可以理解的，因為科技執法優先目的要先減少事故發生，所以，會先鎖定易肇事路段來處理。

張清俊指出，桃園市將要建置科技執法的百大路口，是依照大數據量化分析，每年發生各類交通事故20件以上，或交通違規件數達500件以上，或依地理、轄區特性、事故發生機率較高等因素來判斷，是否優先設置科技執法。他認為這方向也是正確的，但他希望科技執法的優勢，應該要持續擴大！長期有違停亂象，導致有人車交通困擾的路段，縱使沒有達到百大路口的標準，亦應提供市民一個評估流程，判斷該路段能否增設科技執法，以解決違停所造成的龐大民怨。

另外，張清俊主張「劃設停車費收益區」，也就是在違規熱區、停車需求高、周轉率低的地點，持續劃設路邊停車格，逐步納入收費管理，收益則用來改善當地的公共設施與服務，成為專屬於該區（里）的公共財源，如此一來，也能降低當地社區的反彈。更進一步，針對停車需求極高的地段，以設置「限時停車位」的方式，限制車輛停車時間，停車超過一個小時就會被罰，也是一個有效提高周轉率的政策。

張清俊表示，桃園市政府應該更積極面對違停亂象，而非姑息錯誤的交通文化發展下去，路外停車場也應該透過政府的力量評估興建，以滿足地方停車需求，同時，政府必須停止隨意賣地，將土地的活化利用與交通建設更緊密地連結在一起，創造真正的宜居城市。