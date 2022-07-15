快訊／綠營民調：林智堅正式開跑　支持度領先張善政10%

▲桃園市長參選人林智堅（左）、張善政（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨備戰九合一選舉，隨著本週完成雙北提名，年底縣市大選大致底定。黨政高層指出，黨內團結氣氛帶動支持者的士氣，綠營支持者更加凝聚，根據綠營最新民調，「雙北雙箭頭」帶動北北桃整體選情，綠營凝聚的士氣加上桃園市長參選人林智堅正式於桃園開跑，林智堅以37.3%支持度領先國民黨參選人張善政的27.2%。

國民黨強力攻擊林智堅的論文爭議已經兩周，根據民進黨黨內高層指出，本週最新完成的桃園民調顯示，林智堅的知名度是87.6%、欣賞度是48.3%，明顯優於對手，張善政的知名度是76.6%、欣賞度是43.3%；台灣民眾黨參選人賴香伶的知名度是41.0%、欣賞度是18.0%。

黨內人士表示，林智堅的知名度、欣賞度都優於對手，突顯林智堅在3方面的優勢：首先是林智堅在新竹市的施政獲得肯定，其次，鄭文燦在桃園市的施政獲得肯定，第三、林智堅勤跑桃園基層，從宮廟、公益團體到產業，林智堅跑基層的面向、次數和民眾歡迎程度，都比對手好。

面對國民黨抹黑兩周的論文爭議，有32.5%覺得是選舉抹黑，有31.3%認是抄襲爭議，無意見是36.2%。黨內人士解讀，無意見有3成多，表示一般民眾對這種選舉的政治口水是難有共嗚。

此外，約3成認為是抄襲爭議的部分，也多屬於藍綠基本盤的背景，顯示國民黨就算連續幾天在台北開好幾場記者會，桃園在地民眾的感受和台北的國民黨高層就是有不小的差距。

黨內高層表示，藍營過去常打總統蔡英文論文的爭議，後來儘管校方和蔡英文都提出具體證據，但藍營依然不相信，到最後都變成很狹隘的同溫層議題。

黨內高層指出，林智堅的支持度和一個月前相比是持平，但張善政一個月內卻從32%掉到27.2%，張善政民調下滑的現象，顯示國民黨這段時間的論文攻勢並沒有獲得選民肯定，而且過度口水的選戰風格，在桃園地區並無助於張善政的支持度，相反地王鴻薇等從外地來的政治人物的批評，可能反而引起桃園民眾的反感。

黨內人士指出，林智堅的支持度維持領先張善政，顯示民眾在意的是候選人個人的執政能力，候選人所屬政黨的執政表現，而不是選舉到了才有的政治口水。隨著林智堅勤跑基層，提出市政願景，支持度應會更加穩固。

本次民調執行日期為2022年7月13至14日，完成1028份民意調查，抽樣誤差為3.1%。