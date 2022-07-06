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怎麼走？楊梅區一段路12個人孔蓋　張清俊批如不定時炸彈

▲▼民眾黨桃園市議員參選人張清俊文宣。（圖／張清俊提供）

▲民眾黨桃園市議員參選人張清俊用創意文宣諷刺馬路不平的問題。（圖／張清俊提供）

記者陳家祥／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，地方選舉也開始加溫。台灣民眾黨發言人、楊梅區市議員參選人張清俊以「類美學」、「末路狂花」、「走跳人生」等圖文，諷刺楊梅區馬路不平整的問題，他表示，如果把馬路東挖西挖的痕跡，個別塗上顏色，就會發現原來道路如此「多采多姿」。

張清俊指出，楊梅區某些路段常見短短一段路，居然有連續12個人孔蓋的誇張工程，不是凸出來就是凹下去，真叫人感到無言，有些人孔蓋還有著超大空隙，簡直是馬路上的不定時炸彈，隨時可能害騎士們摔車，這些長期累積下來的路平問題，必須要有制度性的改善政策。

張清俊表示，馬路不平，是全世界都有的現象，但「路平」，是楊梅必須前進的方向，楊梅區道路不平整，至少有兩個面向需要討論，第一個是相同路段為何一再施工，導致路面不平；第二是施工為何品質有落差，非主要幹道的修補總是草草了事。

▲台灣民眾黨張清俊。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨桃園楊梅區參選人張清俊。（圖／記者林敬旻攝）

張清俊說，同一地段一再施工，大多是因為水、電、瓦斯、污水、路燈、交通號誌、監視器及電信電纜等大量民生管線，它們的施工需求缺乏整合，導致一挖再挖，這禮拜你才鋪完電線，下禮拜換成別人鋪水管，一年「動土」十來次，要路平也難。

為了提高行車用路安全，張清俊呼籲，應盡可能「挖一次」就搞定近期所有管線問題。桃園市在2017年1月16日成立「道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」，試圖統整道路管線與資訊，但目前看來效果有侷限性，僅在市區部分主要幹道上發揮了作用，他主張「道路挖掘管線之資管中心應升級擴編」，減少馬路重複銑鋪，並逐步完成全市精準管線圖資。

另外，為何道路品質有落差？張清俊說，在各地政府接連採用新工法、新材料的情況下，可以看見桃園市的主要幹道、大馬路的品質，在重新鋪設後確實有所提升，但寬度15公尺以下的道路就沒那麼幸運，因為它們並非由市政府工務局執行養護管理。

張清俊表示，參考首都，在台北市長柯文哲「專業一條鞭 」的政策指示下，台北市自2016年開始，將寬度8公尺以下的道路維管業務，由區公所移撥到北市工務局新建工程處，也就是說再小的巷道，同樣是由更具專業性的單位執行養護管理，這個政策實施至今，品質、效率都深獲地方鄰里好評，然而，桃園市15公尺以下的道路維管，目前仍是由區公所來負責，層級、專業度、相關資源都有不足之處。

張清俊提出第二項主張是「15公尺以下道路移撥工務局執行養護」，道路工程包含廠商背景、工程負責人等所有資訊，皆應上網公開。

張清俊表示，地方道路工程經常淪為傳統政治勢力的禁臠，由有勢力的人負責分配，公務資源變成綁樁資金，更甚者是靠這賺錢，這些道路工程資訊，一直以來難以被外界檢視，我們能期待這種道路有多耐用、多平順呢？他期許自己的政見能夠被實現，並且在楊梅區優先試辦，終結馬路類美學，還給市民一個平安的道路。

▲▼民眾黨桃園市議員參選人張清俊文宣。（圖／張清俊提供）

▲▼民眾黨桃園市議員參選人張清俊文宣。（圖／張清俊提供）

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