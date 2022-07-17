不讓殭屍展專美於前　「嘉義好神」活動開跑

▲ 2022「嘉義好神」活動開跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

去年因疫情停辦的嘉義好神活動今年將捲土重來，7月26至28日由布袋過溝建德宮「火燈夜巡」揭開精彩序幕，並接續8月15日舉行「迎大士爺創意踩街活動」，及8月18至20日大士爺廟「大士爺祭」等活動輪番上陣，15日上午舉行宣傳記者會，「電音三太子」大跳保庇舞high翻全場，縣長翁章梁邀請民眾來嘉逗熱鬧。

今年主題以「福氣臨門˙平安歸」為主題，透過好神系列活動及到廟參拜，讓民眾接福氣、平安到，也從中了解宮廟沿革與人文故事，翁章梁說，今年結合地方習俗文化，將民眾與宗教之間的信仰與祈福規劃五大特色，包含好神淨福、好神演藝、好神手作、好神逗趣以及創意點燈，打造層亮式4米高充氣巨型火把，並由福祿壽三仙帶領大家一同踩街，為今年「嘉義好神」添加新魅力。

其中「好神演藝」邀請創作歌手Annie & Taco 安妮塔克，及兩度奪得金曲獎台語歌后的曹雅雯帶來精彩絕倫的開場演出；接續由空靈系歌手玟靈與靈聲天團，及嘉義縣傑出團隊─布袋內田慶和軒北管、金曲樂團神棍樂團輪番上陣，為民眾帶來精彩的演藝秀。

許有仁介紹，布袋過溝火燈夜巡活動現場有「好神手作」，讓民眾深入體驗「自製火燈夜巡祈福火把」，一同加入夜巡行列探索廟宇文化；同時「好神逗趣」打造獨嘉平安龜，只要擲出一個聖筊，就有機會獲得小米掃拖機器人、健康氣炸鍋、蒸煮美食鍋等250個好禮，歡迎來試手氣拿大獎。

另活動期間需配合中央流行疫情指揮中心各項防疫政策，保護自己的同時也保護他人，其他詳細相關活動訊息可上嘉義縣文化觀光局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tbocc01）查詢。