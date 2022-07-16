快訊／今增72死！40多歲女確診當天就死亡

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增25,296例COVID-19確定病例，分別為25,251例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增72例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日無特殊中重症個案，死亡個案中有65人、約90%有癌症等重大疾病或慢性病史，其中最年輕的為40多歲女性，有精神病史，7/13確診當天就死亡，症狀、發病日調查中。

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▲指揮中心公布7/16本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布7/16中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，今日新增本土病例數與昨天相同，但較上週六下降約10%，今年迄今共有418萬4399例本土個案，中重症1萬9055人，其中7250人死亡，輕症無症狀者佔比99.55%。

莊人祥令提到，今天公布72死亡個案，有90%有癌症等重大疾病慢性病史，72％沒打滿3劑疫苗，65%年齡超過80歲。昨天疫苗共接種5萬6778人次，第一劑接種率91.3%、第二劑85.43%，追加劑70.84%。

指揮中心統計，國內兒童（12歲以下）重症累計98例，已有22例死亡；重症分別為腦炎23例、肺炎17例、MIS-C 38例、敗血症3例、哮吼症8症、家中死亡6例以及共病3例。