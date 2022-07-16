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社會 社會焦點 保障人權

牛樟芝之父昏迷指數5！對疼痛有反應　恐部分失憶...不利回憶案情

記者鄧木卿、郭玗潔／台中報導

南投康建生技公司14日晚間發生槍擊案，一名槍手闖入對5人行刑式槍殺，造成4死1重傷，其中公司創辦人賴敏男是唯一重傷送醫者。今院方說明病情，賴敏男昏迷指數5，目前需要鎮靜休養，尚無法做意識評估，因傷勢等同嚴重的腦震盪，還有合併腦出血，會影響他左側腦部語言、運動功能，失憶的部分也多少會有，之後是否能回溯案情，仍很難預估，病情還需要觀察一、兩週才有進展。

▲▼黃愉芬神外主治醫師說明患者傷勢。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中榮民總醫院黃愉芬神外主治醫師說明患者傷勢。（圖／記者鄧木卿攝）

今黃愉芬神外主治醫師說明傷勢，患者子彈正好卡在眼眶骨和肌肉層的中間，沒有真正進到眼眶和大腦，經手術後，目前需要鎮靜休養，因為有效鎮靜就是沒有辦法活動，所以現在無法對患者進行意識評估，目前患者狀態跟昨天差不多，體溫有稍微比較高，但沒有超過38度，腦壓正常。

黃醫師表示，因患者頭骨碎裂，集中在耳朵上方的骨頭，影響左側腦部語言、運動功能，真的說有要什麼進展，須等到1、2禮拜後，才可能會有比較明顯的進步。目前患者手腳是有活動的，測試疼痛的時候，左右手都會動，不過因為病人本身年紀大，在醫療進展上會放緩腳步，能恢復到什麼程度還很難說。

至於在後遺症方面，醫生表示，可能會影響語言和肢體活動部分，失憶的部分也多少會有，因為患者傷勢等同嚴重的腦症盪，還有合併腦出血，至於是否能回溯案情，這部分目前仍很難預估。在患者慢性病方面，目前看起來還是有些高血壓，因病患之前就醫紀錄還沒查到這麼多，會在查詢患者過去在診所及其他醫院的病歷。

▲▼台灣牛樟芝之父、康建生技公司創辦人賴敏男。（圖／翻攝自臉書）翻攝自粉專「花花世界」https://www.facebook.com/camelliasworld/?ref=page_internal

▲南投槍擊案4死，唯一倖存者為康建生技公司創辦人賴敏男，目前在加護病房觀察中。（圖／翻攝自臉書）

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