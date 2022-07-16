南投槍案4死者完成相驗！X光勘驗車先行檢出「2遺體顱內有彈頭」

記者游瓊華、莊智勝／台中-南投報導

南投康建生技公司14日傳出槍擊血案，造成4死1重傷。南投地檢署表示，昨(15日)已完成4名死者相驗、解剖，初步發現4人頭部均有1致命槍傷；昨以X光勘驗車協助相驗，先行檢出其中2名死者顱內有殘留彈頭。

▲檢警昨出動X光勘驗車協助相驗。（圖／記者戴上容攝）

警方調查，槍手李鴻淵自稱有「深仇大恨」，14日當天下午先潛入康建農園，將創辦人賴敏男胞弟賴鋕卿、園藝課長劉慶杉反手銬在資材室，並「1人1槍」，以行刑式手法轟頭槍殺；李鴻淵得手後再徒步行走250公尺，趁著下班時間混入康建公司內，並在大會客室槍殺賴敏男、其女兒賴彥予、會計主任張嘉綺3人，其中僅賴敏男幸運重傷未死，目前仍在醫院觀察中。

檢警指出，李鴻淵手法相當乾淨俐落，5人均是「頭部1槍」，毫不拖泥帶水，相當果斷。昨歷經約6小時完成4名死者相驗、解剖，初步發現4人頭部均有1處致命槍傷；本案因屬重大槍擊案，有以科技方法釐清槍擊子彈位置、彈道之必要性，因此特別商請法務部法醫研究所提供X光勘驗車協助相驗，以提升解剖精準效率，同時盡可能顧及死者遺體完整尊嚴。X光勘驗車先行檢出2名死者顱內有殘留彈頭，利於後續解剖，及將來協助判斷可能彈道。