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華泰名品城Newtro玩味風格宛如穿越時空　化身時尚旅人打卡打起來吧！

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲近期流行的美式復古風，只要穿著適合的衣服，來到華泰宛如當個時空旅人一樣。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

近期從電影的風潮開始，大家紛紛吹起一股美式復古風，IG上的打卡好像每一位都是時空旅人般的穿越在50、60年代，不單單只有穿著，甚至連場景都非常的講究，不過提到美式復古的場景，大家第一個想到的地點絕對是GLORIA OUTLETS華泰名品城，不論是美式的電話廳、停車場、加油站，甚至是街頭音樂玩味，總是讓人驚艷，也因為這樣的原因，再配合暑假的檔期，推出「Newtro Playground」不但幫一期至三期所有的裝置藝術換上全新的造景外，更大膽的換上新顏色，詮釋了全新的復古感外，更多了一股新意的美式浪漫。

跟上Newtro風引潮流　在今夏時尚一哥一姐非你莫屬！

從開幕至今，一直深受大小朋友喜愛的GLORIA OUTLETS華泰名品城美式Newtro場景，在夏季來臨前換上新「玩」意，不僅玩復古也玩色，走在前端引領現在最夯的Newtro風潮，還大秀各年代的社交場景，和三五好友一起來彷彿回到了20歲的青春時光，好似搭了時光機直接穿越到我的青春年代阿~這一片場景不誇張，真的就有如照片看到的一樣，宛如走進無牆美術館，根本是神藝術等級的造景了，難怪這裡瞬間搖身為網紅打卡的熱點。

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲Newtro風引潮流 時尚與復古兩元素，讓你玩味華泰。

一期廣場「Drive-in美式搖滾快餐店」　帶著你的MR.Right甜蜜一夏

「Drive-in美式搖滾快餐店」披上搶眼外衣，搖身成為「50-60s美式繽紛快餐店」，三個繽紛色系組成-亮黃、淺藍、粉紅相間，從屋頂招牌一路延伸至地板，撞色感的設計，將Newtro重新詮釋，也由此揭開夏天的序幕。還有情侶在復古Newtro電話亭內，拿起電話還真的可以聽到驚喜問候，畫面貌似打電話給心愛的另一半情話綿綿，讓人看了都覺得今夏絕對要談一場轟轟烈烈的愛情！

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲來到Drive-in美式搖滾快餐店，帶著你的MR.Right閃瞎你的親朋友好吧！

二期廣場「Roller Disco搖擺迪斯可」　與好友歡聚Play一點都不累

深藍色牆面陪襯著紫色造景，映入眼簾的就是「Roller Disco搖擺迪斯可」的新色設計，整個顏色的搭配就已經是復古界的翹楚。舞廳中央的「多彩保齡球牆」，致敬70-80s保齡球館經典場景，在復古霓虹燈的照映下，一秒就能讓你登上社群網路紅人榜冠軍！接著轉個身，更可見前方的「趣味保齡球道」，不管球技好或壞的你，耍個小聰明，站上球道來個錯位拍照，誰都可以輕鬆打出Strike和Turkey！在這可以和三五好友廝混一個下午，一點都不覺得累！

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲Roller Disco搖擺迪斯可，多彩保齡球牆錯身拍照超有FU。

三期廣場「Hiphop嘻哈球場」　夏日消暑展現最自己REAL的態度

夏日消暑對比色強烈的「黃藍色」妝點了三期廣場「Hiphop嘻哈球場」，最能展現出90年代的青春活力！除了換色外，更延續了街頭精神，感覺置身這都想展現自我的真實魅力，場景中央可見兩台「螢光色系籃球購物車」，是真的可以互動投籃拍照的耶!是否該換上我的一身勁裝，下場給大家瞧瞧我的厲害呢！

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲講到美式文化，街頭嘻哈運動可是歷久不退的流行代表。

「嗨Fun街藝歡樂Show」重磅回歸

重點中的重點，眾所期待睽違兩年的「嗨Fun街藝歡樂Show」也終於重磅回歸了!各路高手，即日起至8/31每週六14：00～19：00，將在華泰表演各式街頭才藝，你想的到的想不到都通通可以在華泰找的到，小丑氣球大放送、泡泡互動秀、新馬戲表演、魔幻立方體、行動雕像魔術師等街頭show輪番上陣演出，若你剛好幸運時刻來到這，不妨停留下來觀賞他們的拿手本領，又讓人有種彷彿一秒置身國外的感覺，這種喜悅感不分大人小孩完全延燒整個夏季！

獨樂樂不如眾樂樂！消費滿3,500元抽多人海陸樂活之旅！

即日起至8/31止，GLORIA OUTLETS華泰名品城為了會員們舉辦「Fun我們一起去渡假」，獎項豐富到有，「碼頭乾杯」派對遊艇包船之旅、「自然圈農場」包圈露營體驗，以及「陽明山美國渡假村」包棟住宿等，愛屋及烏的華泰，讓你只要一人中獎，就能多人同行！讓你和親友一起遠離人群，獨享海陸樂活體驗！

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲除了拍照打卡玩樂外，華泰也推出許多的消費優惠。

時尚鞋款3.9折、名牌包包千元有找

想要自己展現時尚的一面，打造今夏一身新行頭絕對不可缺少的！ GLORIA OUTLETS華泰名品城特別引進了國際精品品牌VERSACE、BALLY進駐；更擴大既有品牌KENZO、PUMA營業面積，滿足大家的品味。好康看過來，深受女性喜愛的品牌CHARLES & KEITH推出環扣翻蓋斜背包，五折後只要940元，是小資族放暑假出遊必備！melissa印花蝴蝶扣飾夾腳拖，折扣後只要744元，揪閨蜜好友一起買最划算。ALLSAINTS則展現倫敦的夏日風情，HIBISCUS印花短袖襯衫，六折後3,000元即可入手，清爽配色超適合夏天！質感複合品牌MINOSHIN遷址一期後帶來新氣象，Golden Goose 銀亮片拼紅休閒鞋下殺3.9折，8,000元購入明星最愛的小髒鞋！就在今年夏天，一定要和三五好友一同血拚，點綴出整個閃亮的夏天吧！

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲穿搭也要清涼一夏！285個品牌最低2折起，國際精品全台最多。

隨著疫情的趨於穩定，為了讓消費者有更安心的購物逛街心情，園區內的消毒工作從未減緩，且員工的接種率已達99.3%，提供最安心的逛遊場域。想要來一趟美式復古的旅程嗎？或是想要當個時光旅人回到50、60年代的美好時光嗎？現在就跟著華泰的Newtro風潮腳步，追憶一場暑期的浪漫時光吧！

▲▼華泰名品城,Newtro,穿越時空,美式復古,暑假。（圖／翻攝自影片）

▲現在就跟著華泰的Newtro風潮腳步，追憶一場暑期的浪漫時光吧！

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