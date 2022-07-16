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曝連深綠友人都認為林智堅抄襲　沈富雄：這案恐讓民進黨不能翻身

▲林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，兩間學校皆表示會組委員會審查。對此，前民進黨立委沈富雄認為民進黨低估該案的嚴重性，因為連他最綠的朋友都認為林智堅有抄襲，如果台大最後說林智堅沒抄，這風暴會空前之大。沈富雄還說，這案最後可能讓民進黨不能翻身。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》上評論林智堅「碩論門」時表示，這是一個千古奇案，可大可小，民進黨到目前為止低估該案的嚴重性、續航力、延燒力，最後可能讓民進黨不能翻身的案子。

沈富雄說，「我仔細聽了這案子」，到現在為止，所有民進黨人，包括做官的人、有頭有臉的人、民進黨支持者、粉絲、綠色節目主持人、來賓，甚至林智堅本人、陳明通，沒有一個人公然說沒有抄；林智堅說是別人抄他的，陳明通意思則是到底誰抄誰的問題、倫理的問題。

沈富雄提到，林濁水在臉書發文請問蔡英文，如果台大委員會最後認為林智堅沒有抄襲，難道這個風暴會變小嗎？沈解釋，現在民進黨員都說如果萬一說沒有抄襲，事情就過了，民意支持度恐怕會反彈得更高，但林濁水的說法卻跟這些說法相反；全天下都認為你（指林智堅）有抄，台大竟然公開說沒有抄，那還得了，這個風暴會空前之大。

沈富雄也說，他問過自己最綠、最要好的朋友，都說有抄襲，「沒有一個，一個都沒有，有的話明天告訴我」，眾人皆曰你有抄，你卻說不重要，這個黨太奇怪了吧。

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