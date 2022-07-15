曝林智堅竹科報告「只是幫忙發問卷」　王鴻薇：哪來的著作權？

▲王鴻薇。（資料照／記者劉昌松攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅中華大學科管所、台大國發所碩士論文涉嫌抄襲案持續延燒，15日國民黨市議員王鴻薇於臉書貼出竹科管理局提供之資料，表示林智堅在委辦報告中掛名「無薪研究助理」，工作內容為「協助執行調查，並執行計畫行政相關事宜」。王鴻薇批評，這坐實林智堅只是「幫忙發問卷」而已，何來撰寫報告、擁有著作權之說。

▲王鴻薇15日於臉書批評林智堅從未寫過竹科委辦報告。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）



針對林智堅論文事件，王鴻薇15日於臉書批評林智堅一直用政治語言搪塞，可是對於她提出的證據從來沒有正面回應。她表示，林智堅還說他有共同參與中華大學承攬的竹科報告，是共同研究者，但根據竹科管理局提供之資料，林智堅從頭到尾就沒有撰寫竹科委辦的報告，何來所謂的共同研究。

王鴻薇說，資料顯示主要研究主持人及共同主持人分別是李友錚、賀力行及王明郎三名教授，李友錚在執行後期負責撰寫研究報告，王明郎負責架構規畫、執行調查分析、撰寫報告，而林智堅掛名「無薪研究助理」。王鴻薇質疑，這份資料林智堅看起來是後補上去的，因為過去政府委辦的報告中，無薪助理不管是實習生、研究生，基本上沒有拿薪資，是不可能放入主要研究人力。

王鴻薇批評，林智堅工作內容為「協助執行調查，並執行計畫行政相關事宜」，坐實林智堅只是「幫忙發問卷」而已，證明整份報告沒有一個字是林智堅撰寫，哪來的原創性與著作權？

王鴻薇表示，林智堅接受媒體人黃光芹訪問時說「還在找原來所寫的報告」，王鴻薇秀出自己找到的論文原始報告，也就是竹科期末報告書，報告封面所列主持人為李友錚、王明郎。她怒轟，林智堅沒有的報告，怎麼有辦法找得出來？呼籲林智堅不要再用政治語言搪塞、躲避問題。