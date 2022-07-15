桃竹共榮！林智堅拍競選定裝照　鄭文燦罕見油頭造型進棚力挺

▲桃園市長參選人林智堅昨天進棚拍攝定裝照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長參選人林智堅昨天抽空進入攝影棚拍攝定裝照，市長鄭文燦隨後也趕來合拍，林智堅穿上招牌深藍色西裝，面對鏡頭自信地邁出步伐，呼應「年輕桃園，堅定向前」的首波競選口號。鄭文燦隨後與林合拍，透過比讚、握手等姿勢展現親和力，希望能獲得桃園市民熱情支持。

▲桃園市長參選人林智堅與鄭文燦昨天進棚合拍定裝照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅競選團隊指出，林智堅進棚拍攝定裝照，不同於一般競選看板風格，攝影團隊這次特別使用高色彩對比拍攝方式，讓照片亮度有別以往，打造時尚雜誌攝影風格，以凸顯林智堅認真、堅毅，同時沉穩與溫柔特質。

▲桃園市長參選人林智堅與鄭文燦進棚拍攝定裝照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長鄭文燦稍後也到場相挺，兩人首度合體拍攝定裝照，過程十分流暢，鄭文燦更梳起少見的油頭造型，工作人員則直呼鄭市長年輕好幾歲。兩人在拍攝中擺出握拳、擊拳姿勢，以象徵桃竹共榮。

林智堅表示，這次與鄭文燦市長選用相似造型進行拍攝，主要是強調彼此都是五星級市長，五星加五星，打造十星級的團隊，準備好無縫接軌，讓鄭市長的優質施政再加值，繼續造福桃園所有的市民朋友。

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