不只竹科研究報告　藍委再爆：林智堅連國科會申請書也抄

▲ 國民黨團「義務助理林智堅 抄研究報告 連申請書也抄！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文案持續延燒。國民黨團今（15）日更進一步揭露林智堅的中華大學碩士論文，竟然有3成內容是抄襲竹科向國科會提出18頁的委辦研究計畫申請書，包括圖表、圖像、文字幾乎一模一樣。黨團怒批，林智堅還要再繼續躲在競選總部發言人背後嗎？桃園市民都在等你說清楚、講明白。

總召曾銘宗表示，中華大學在聲明中曾提到，「中華大學已由校內外專業人士組成審議委員會進入調查程序，學校尊重獨立調查結果，並接受社會公評。」既然中華大學願意接受社會公評，為了維護中華大學校譽，以及過去辦學績效，呼籲中華大學校友發起聯署，要求審議委員會公正、客觀依法調查審議林智堅論文抄襲案，避免外界不當干預。

曾銘宗呼籲科技部，督促竹科依法提出告訴，追究林智堅民事及刑事責任；也呼籲教育依據《學位授予法》第17條規定，督導中華大學依法撤銷林智堅碩士學位。9月份立法院開議之後，國民黨團將在教育文化委員會排定要求科技部、教育部提出專案報告，倘若發現科技部、教育部未依法行政，國民黨團絕對會追究相關人員責任。

▲國民黨團揭露林智堅的中華大學碩士論文，竟然有3成內容是抄襲竹科向國科會提出18頁的委辦研究計畫申請書。。（圖／國民黨團提供，下同）

費鴻泰表示，根據國民黨團收到的訊息，「以TCSI模式評估新竹工業科學園區之民眾滿意度」委辦計畫，事實上是一魚多吃。在2008年同年，中華大學以相同的TCSI模式「評估中部工業科學園區之顧客滿意度」委辦計畫，到了年底再用預算結餘款委辦「以TCSI模式評估新竹工業科學園區之民眾滿意度」的研究計畫。兩個類似的委辦計畫內容，國民黨團要求科技部中部科學園區提供當年「TCSI模式評估中部工業科學園區之顧客滿意度」委辦計畫內容，中科回覆該計畫已無檔案資料。

費鴻泰指出，竹科在89年的委辦研究報告電子檔事存在的，此外，90年竹科管理局相關委辦研究報告電子檔也存在，唯獨中科96年委辦「以TCSI模式評估中部工業科學園區之顧客滿意度」委辦計畫，居然找不到、銷毀了，難道是中科心理有鬼？不敢拿出來？是不是竹科先拿出研究報告，倘若中科再拿出檔案，兩相比較，是不是會被發現雷同度高？中科、竹科在委外研究計畫有舞弊情形？國民黨團會持續追查下去。

費鴻泰嚴正提醒中科，不要變成民進黨的附隨組織，或是林智堅的附隨組織，國民黨團已經掌握相關訊息，是先有中科96年委辦「以TCSI模式評估中部工業科學園區之顧客滿意度」委辦計畫，後面才有竹科委辦「以TCSI模式評估新竹工業科學園區之民眾滿意度」委辦計畫，是不是竹科抄中科，一魚好幾吃？終將呈現在國人面前，請中科不會誤蹈法網。

賴士葆表示，根據96年國科會竹科提出的委辦計畫申請書中，發現計畫申請書18頁內容中，超過3成出現在林智堅的論文中，包括相同的圖表、文字一模樣，顯見林智堅根本就是抄襲、剽竊，鐵的事實不容狡辯。從綠營政治人物忙著幫林智堅背書，卻都不敢說「林智堅沒有抄襲」，沒有一位綠營政治人物敢說林智堅的論文沒有抄襲？只會轉移焦點，只敢提新竹市長任內的市政，但都不敢正面對決，換句話說，林智堅是學術界的小偷，已經成為全民共識。

國民黨團呼籲監察院，針對林智堅論文抄襲、剽竊案，科技部、教育部的不作為，應該儘速立案調查，不要自甘墮落、尸位素餐，只看蔡英文的臉色，自我閹割監察權，寧可當政治打手。國民黨團也呼籲林智堅，學學高雄市議員李眉蓁，適時退回放棄碩士學位，重新再老老實實讀回來就好。



