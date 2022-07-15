諷民進黨組「北北桃抄跑連線」　國民黨：市民不買單

▲國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏 。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

年底縣市大選倒數，藍綠北北桃市長參選人就定位。國民黨15日表示，從台北陳時中、新北林佳龍到桃園林智堅，民進黨不僅提名論文抄襲者，甚至還有從原本職務落跑者，簡直就是「抄跑連線」！北北桃是台灣的首善之區，難道民進黨只能推這種沒有誠信的候選人給小老百姓選擇？相信選民自有公斷。

國民黨今舉行「民進黨組『北北桃抄跑連線』市民不買單」記者會。國民黨副秘書長王育敏指出，林佳龍曾多次堅定表達「不選新北市長」，去年9月時說「完全沒思考選舉」、曾說「新北禮讓年輕世代」，6月時說「新北不是選項」、7月6日還「鐵了心不選新北」，直到7月10日卻宣布參選。林佳龍真的準備好選新北了嗎？他現在正在參選新北市議員的子弟兵，就曾公開說林佳龍對選新北市長「沒準備」。

新北市議員陳偉杰表示，林佳龍此前還積極布局台北市政，預計推出12項「台北+」政策，甚至已有多項政見已完成並公布，現在卻「急轉彎」到新北選市長，給台北的政見可以生搬硬湊到新北嗎？就連林佳龍在新北首度亮相時，竟脫口而出「台北市需要跨域治理的市長」，可見林佳龍選新北，其實並不是他本人的意願，而是民進黨主席蔡英文的意志。

台北市議員參選人柳采葳抨擊，林佳龍連拍照的圖片都是從台北市陽明山拍，而不是新北市的觀音山，可見得林佳龍根本是「身在新北，心在台北」。他明明屬意台北，卻受到蔡英文或明或暗的壓力，只好落跑到新北。林佳龍在台北只是蜻蜓點水，無心深耕讓人遺憾，而林佳龍更是把新北市當成次要選擇，把新北人當成二等公民，這種種問題，始作俑者其實是將黨派利益置於人民福祉之上的蔡英文。

▲國民黨發言人暨台北市議員參選人柳采葳 。（圖／國民黨提供）



新北市議員參選人戴湘儀質疑，林佳龍在台大政治系碩博士畢業，還積極參與多項台大校內改革運動，更費盡心思撰寫經典論文《國民黨與民進黨的群眾基礎：臺灣選民政黨支持的比較分析》，應該不會不知道一份論文從無到有的產出過程是很辛苦的。

戴湘儀說，在林佳龍宣布被民進黨徵召選新北的貼文下，林智堅回應「揮劍出征，決戰新北！打造北台灣首都圈願景！」，林佳龍竟回「感謝智堅，作伙打拼，一起當選！」。難道林佳龍要支持一位論文抄襲的候選人嗎？難道林佳龍希望一位涉及學術詐欺的候選人當選嗎？曾寫過台大論文的林佳龍，是否該出面講清楚，林智堅用複製貼上寫論文的方式是可以被接受的嗎？





▲新北市議員參選人戴湘儀 。（圖／國民黨提供）

王育敏表示，台灣疫情未平息、BA.5本土病例出現，全民正要上緊發條積極防疫時，陳時中卻選擇拋下指揮官職務，落跑到台北來選舉。他曾說自己是「責任來，我就扛」，但他又把防疫本職責任扛到哪裡去了？至於桃園市長參選人林智堅，也是多次說過「任期做好做滿，會全力輔選」，結果卻放棄新竹，提前辭職落跑，北上桃園選市長。陳時中、林佳龍、林智堅，各個都扛不起自己的責任，只會「落跑」，林智堅甚至涉及論文抄襲疑雲，到現在還指鹿為馬、不肯道歉，民進黨在北北桃首善之區竟提名此種「抄跑連線」，選民又要如何給予信任、給予付託？

▲國民黨文傳會副主委暨新北市議員陳偉杰 。（圖／國民黨提供）

