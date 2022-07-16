薛瑞元接衛福部長！下屬讚會傾聽有執行力「熱愛運動很瞎趴」

▲衞褔部新任部長薛瑞元昨日與媒體面對面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中請辭投入台北市長選戰，行政院昨日召開記者會公布接班人選，衛福部長由現任政務次長薛瑞元接任、次長一職則由醫福會執行長王必勝接班。與薛瑞元共識過的衛福部相關人士表示，薛瑞元會傾聽有執行力，且熱愛運動，加上愛拿手拿包，是一位很「瞎趴」的長官。

與薛瑞元共事過的相關人士接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，薛行事風格明快、做事效率精準，在106年長照政策發展初期，也是由他督導兼代理長照司籌備辦公室主任，當時雖然業務蓬勃，但他都能成功凝聚同仁向心力，並各司其職的逐步完成初期政策的落實與發展。

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該相關人士也表示，薛次長是一名「瞎趴」的長官，最喜歡拿手拿包，工作認真之餘也不忘抓緊時間運動，出差經常從衛福部走路到南港車站，力讚薛瑞元是個「會傾聽、會落地、並有執行力」的長官，也期望他接任部長後，能把長照越做越好。

▲薛瑞元成為首位醫、法雙專長的部長。（圖／行政院提供）

薛瑞元擔任衛福部次長逾5年，主要推動長照業務，亦擔任指揮中心社區防疫組組長，在新冠肺炎肆虐的2年間，可說是無「疫」不與。王必勝則在疫情期間負責集中檢疫所業務，亦多次擔任前進指揮所指揮官，種種作為廣為國人熟知。

薛瑞元兼具醫師、律師雙職，曾任行政院衛生署醫事處處長、衛福部雙和醫院副院長以及屏東縣衛生局長。106年2月陳時中接任衛福部長後，8月便擢升薛瑞元任衛福部次長，直至109年7月退休，但隔月又以政務次長回聘，並續任至今。

陳時中曾說，薛瑞元是自己的「好兄弟」，薛對此也未否認，表示兩人在衛生署時代共事過，在他擔任醫事處處長期間，陳就是副署長，兩人相識已久。

陳時中前日最後一次主持衛福部部務會議，他在致詞時提到，任內最密集的準備工作，莫過於長照2.0，從小規模補助計畫到大規模預算，感謝薛瑞元次長把支付制度做好，也順利將長照轉型，從51億計畫到600億，今年上半年已申請給支付計畫已達365億。

▲薛瑞元掌衞褔部，指揮中心指揮官則由王必勝出任。（圖／記者屠惠剛攝）