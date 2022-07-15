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衛福部長薛瑞元竟有「醫師+律師」雙執照！超強經歷曝光

▲▼衞褔部新任部長薛瑞元，率兩位政務次長李麗芬及新任次長王必勝記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衞褔部新任部長薛瑞元，擁有醫師、律師雙執照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

衛福部前部長陳時中請辭參選台北市長，行政院15日宣布，新任衛福部長由原先的次長薛瑞元升任，醫福會執行長王必勝則升任政務次長、同時兼任防疫指揮官。事後，薛瑞元的超狂經歷被起底，不但是台北大學醫學系畢業的醫師，更有台大法律碩士的學位，同時具備了「律師+醫師」雙執照。

行政院15日下午召開記者會，發言人羅秉成在會議上宣布，衛福部政務次長薛瑞元升任衛福部長，空出的政務次長一職則由醫福會執行長王必勝升任。

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此外，羅秉成表示，經過行政院長蘇貞昌規劃，指派王必勝兼任防疫指揮官，相信2人的合作，能讓指揮中心運作維持得很好。

▲▼新任衛福部長薛瑞元(左)、指揮官王必勝記者會說明。（圖／記者陳家豪攝）

▲薛瑞元升任衛福部長，王必勝升任政務次長、兼任防疫指揮官。（圖／記者陳家豪攝）

針對衛福部長、防疫指揮官不同人的疑慮，羅秉成表示，衛福部工作、業務層面廣闊，部長工作十分繁重，這次人事的規劃安排可以了解，陳時中部長兼任指揮官相當不容易，一人挑2個重擔。

事後，新任衛福部長薛瑞元的背景也被起底，薛瑞元畢業於台北大學醫學系，專攻婦產科，曾在嘉義開業，後來因為發生了醫療糾紛，決定重新拿起書本參加聯考，38歲考上了台大法律系、46歲成為台大法律碩士，最後考取了律師執照，因此不只是醫師，還有律師身分。

薛瑞元2002年擔任衛生署醫事處的簡任秘書，隔年升任副處長，再隔一年又升任處長，重返醫界後，又到衛福部雙和醫院擔任副院長、2015年出任屏東縣衛生局長，公務經驗相當豐富。

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