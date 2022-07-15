衛福部涵蓋醫療衛生與社福政策　薛瑞元嫻熟政務獲選升任

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人羅秉成15日宣布，新任衛福部長由次長薛瑞元升任，醫福會執行長王必勝則升任衛福部次長並兼任疫情指揮官。羅秉成說，考量衛福部統籌醫療、衛生、防疫、食安、長照、育兒以及弱勢照顧等多項社福政策推動跟執行，薛瑞元嫻熟相關政務，蘇院長期勉他持續以豐富經驗與專業知識，繼續領導衛福部同仁執行政府各項重大政策。

羅秉成說，蘇院長考量衛福部統籌醫療、衛生、防疫、食安、長照、育兒以及弱勢照顧等多項社福政策推動跟執行，原政務次長薛瑞元嫻熟相關政務，且近2年來襄助陳時中部長順利推動各項防疫措施與政策。

羅秉成說，薛瑞元與衛福部團隊更有長期合作默契，未來相關業務工作必能立即上手、無縫接軌，因此決定由薛瑞元升任部長一職，期勉薛瑞元持續以豐富經驗與專業知識，領導衛福部同仁持續執行政府各項重大政策。

有媒體問到，指揮中心成員包括羅一鈞、莊人祥甚至張上淳，是否都有納入衛福部長的討論？羅秉成說，相關接任人選各界有很多建言跟意見，院長也都有注意跟傾聽，人選是在綜合各方意見、聽取大家看法後，院長認為這樣的安排是現階段比較理想的。

羅秉成說，各位提到的人選都非常優秀，在防疫工作上的表現非常稱職；王必勝次長兼指揮官維持整個防疫團隊的隊形不變，會繼續執行相關防疫工作。